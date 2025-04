Enrique Bunbury piensa retirarse a los 90 años

El cantante español Enrique Bunbury planea retirarse a los 90 años, porque después tiene “cosas que hacer”. Ahora se encuentra en una etapa creativa muy viva en la que quiere seguir retándose y no ceñirse a las reglas de la industria musical, pues cuando la apuesta es lanzar sencillos, él presenta álbumes, y cuando se exige ofrecer más conciertos, se da la libertad de que sean menos. Así lo demuestra en su próximo disco Cuentas pendientes que lo llevará de tour por diversas partes del mundo, incluido México, con la célebre banda Huracán Ambulante, un reencuentro que lo llena de emoción.

“Cuando llevas muchos años grabando discos tienes dos caminos: decir, ‘mi carrera ya está hecha’, y la otra vía es pensar que no hay una meta. Quiero seguir creando y de alguna forma me rebelo contra algunas frases hechas dentro de la industria musical. Una de ellas es que un artista tiene que estar constantemente encima del escenario para vivir de la música. Yo estoy cada vez haciendo menos conciertos. Otra es que ya no es momento de álbumes, yo insisto en sacar discos, porque creo que es una forma de recopilar un momento creativo de un artista”, compartió ayer en conferencia de prensa en El Cantoral, al sur de la Ciudad de México.

Durante su trayectoria se ha propuesto no acostumbrarse a lo que le disgusta de la industria musical.

“He intentado no acostumbrarme a las cosas que me disgustan en la industria, porque creo que si me disgustan puedo esquivarlas y encontrar cuáles son las que me gustan, cuáles son las que disfruto. Ahora mismo disfruto grabando discos, componiendo canciones, haciendo unos shows selectivos y volviéndome a encerrar en mi casa a escribir. Hay otras formas de presentarte en la industria, mostrando tu desayuno en redes sociales, siendo influencer, qué bueno, no van conmigo, no están en mi vida”, dijo.

Cada disco para Enrique Bunbury, es una nueva puerta para seguir explorando. En esta ocasión se va hacia las raíces de la música hispanoamericana para entregar temas, como “Te puedes a todo acostumbrar”, que definió como una cumbia combinada con el estilo del compositor Ennio Morricone; “Las chingadas ganas de llorar”, que describió como bolero, y “Para llegar hasta aquí”, que forman parte de Cuentas pendientes.

“Es un disco en el que de alguna forma mira hacia atrás, hacia las raíces de la música que me interesa. En Greta Garbo miraba hacia rock y el soul de los años 70, pero en éste es hacia la música popular, hispana y latinoamericana, buscando esa tradición del folclore. Me interesa la grandeza de la música en nuestro idioma que se ha creado y que han creado los grandes autores”, compartió el compositor sobre el disco Cuentas pendientes que lanzará el 25 de abril.

Enrique Bunbury contó que el álbum le permitió crecer como músico, gracias a los talentosos instrumentistas que incorporó, como el mexicano Johnny Molina o el chileno Sebastián Aracena.

“Cuando encaro un nuevo disco tengo muy claro que quiero que se convierta en una experiencia vital, que me aporte, me sorprenda. Lo que busco ahora es encontrarme en un lugar en el que no me haya encontrado previamente. Trabajar con unos músicos que puedan aportar algo que te sorprenda o que puedas aprender de ellos”, dijo el intérprete español.

Comentó que está en una etapa de discos orgánicos “en los que me interesa mucho escuchar el sentimiento y la excelencia de los músicos que tocan conmigo, porque busco crecer como músico, aprender de armonía”, explicó Enrique Bunbury, quien se presentará en Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México con su Huracán Ambulante Tour 2025 durante el mes de junio. Pisará el Estadio GNP Seguros de la capital del país el 25 de ese mes.

Apuesta por la inteligencia natural

El cantante y compositor Enrique Bunbury señaló que no le interesa la Inteligencia Artificial y su apuesta es más por la “inteligencia natural”, ya que considera que se han perdido habilidades con la llegada de la tecnología, como no memorizarte un número telefónico o que un taxista ya no conozca las calles de una ciudad por el uso del GPS.

“Entiendo que haya fundamentalistas de la ciencia y de la tecnología que se entusiasmen con todos estos avances, pero yo preferiría que nos concentráramos en desarrollar nuestras propias capacidades, que las tenemos bastante abandonadas. Tenemos el teléfono móvil y ya no sabemos ni el número de nuestra madre. Antes nos acordábamos de los teléfonos”, expresó.

Enrique Bunbury dijo que por eso siempre “apostará por la inteligencia natural, por desarrollar más de nuestras capacidades”.

Por Adriana Góchez