Julio César Chávez Jr. habla sobre su preparación para su pelea ante Jake Paul; “él es bueno para hacer show”

Julio César Chávez Jr. estuvo presente en el media day previo a su pelea con Jake Paul el próximo sábado 28 de junio, el mexicano habló sobre su preparación que sostiene para el combate y le mandó un fuerte mensaje al youtuber estadounidense.

El pugilista habló sobre la nueva oportunidad que tendrá arriba del ring, después de sus altibajos que tuvo en su vida y que una victoria lo colocaría en el mapa para enfrentar al pugilista que él quisiera.

“Yo creo que una victoria, una buena pelea, pues otra vez me pondría ahí en la baraja de los peleadores para poder pelear con quien sea y que me conozcan ahora las nuevas generaciones. Porque mira, es una nueva generación de boxeadores ahorita con los youtubers y con todo esto, entonces pues me toca y quiero ganar para poder seguir teniendo peleas buenas ya sea unos dos años más.”, explicó el junior.

De igual manera, habló sobre su rival, quien se dio a conocer al mundo a través de las redes sociales y ahora se dedica al boxeo profesional, diciendo que él solo es bueno para hacer show.

“Sí, pues mira, él es bueno para vender, es bueno para hacer show, así que él se puede pronunciar como él quiera. La verdad que yo no lo veo como puertorriqueño, o sea, yo lo veo como americano, americano, americano.“, expresó Julio César Chávez Jr.

La pelea entre el pugilista mexicano y el boxeador estadounidense esta pactada a diez rounds cada uno de tres minutos y la categoría en la que se llevará a cabo este enfrentamiento será en el peso crucero.

El hijo de Julio César Chávez afirmó que es un buen momento para apostar por él, ya que, se está preparando de la mejor manera para esta pelea y asegura que saldrá con la mano en alto el próximo 28 de junio.

“Es una buena oportunidad para apostar por mí, porque Jake Paul perdió con Tommy Fury y Tommy Fury no es un buen boxeador. Entonces, se basan en que yo no he estado activo y por supuesto que tengo muchas chances de ganarle a Jake Paul. Yo sí me apostaría.“, puntualizó.

Por otra parte, Chávez Jr. habló sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la poca importancia que ambos le dan Jake Paul y su carrera como boxeador.

“Canelo, pues no, no tengo nada que decirle. O sea, creo que Canelo tiene su carrera y él sabe lo que está haciendo. Creo que la oferta está mejor allá, peleó más dinero. Entonces, pues si gana la pelea, pues que él va a seguir haciendo lo que él quiera. O sea, la verdad, Jake Paul ni me interesa ni a mí ni a él.”, afirmó.

Además, de la pelea entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr., el evento tendrá un enfrentamiento coestelar de alto calibre entre el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez y el cubano Yuniel Dorticos.

Este combate representa oportunidades para ambos pugilistas: Chávez Jr., podría lograr su redención y regreso a la élite del boxeo, y del lado de Jake Paul, lograría la posibilidad de consolidarse como un contendiente serio en el mundo del boxeo profesional.

