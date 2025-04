Se asegura en el INE que 2 millones de personas han visitado el portal electoral promocionando la votación del 1 de junio

Las elecciones de Alcaldes a realizarse en unas cuantas semanas, han llevado a confrontarse a la gobernadora de Morena, Rocío Nahle, con todos los políticos de oposición pero, le han sacado sus trapitos al sol, pues busca imponer sus candidatos a pesar de que hay acusaciones de enriquecimiento inexplicable de ella y su cónyuge. De repente salieron muchas propiedades que no aparecen en su declaración de bienes.

Pero, Alejandro Moreno con estrategia y el respaldo de la gente, que el tricolor avanza con paso firme rumbo a la victoria en la entidad.

En gira de trabajo, el dirigente nacional del instituto político se reunió con los liderazgos del partido, y señaló que “el PRI viene con todo, con mujeres y hombres valientes que van a dar la batalla por su tierra”.

El senador sostuvo que “este equipo está listo para ganar. Aquí hay rumbo, hay fuerza y hay proyecto para devolverle la grandeza a cada municipio de este gran estado”.

Indicó que la campaña se construye en equipo, con mujeres y hombres comprometidos y dispuestos a servir al pueblo de Veracruz y a mejorar la realidad de las familias en cada municipio.

El dirigente Alejandro Moreno ratificó que en Veracruz, “seguimos avanzando con rumbo claro y con la fuerza de un proyecto que nace del pueblo y para el pueblo”.

+++

la plataforma del INE, única vía para conocer los perfiles y propuestas de los candidatos judiciales, lleva 2 millones de visitas, una cifra que suena bien, pero traducida en votos solo significa el 2% de posibles electores. Se augura el mayor abstencionismo en la historia democrática

+++

A quien se le están complicando las cosas es al alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, el expanista Cruz Pérez Cuéllar, pues conforme avanzan las investigaciones sobre presunto desvío de recursos públicos, el cochinero se va haciendo más grande.

Se habla de un faltante de 150 millones de pesos; sin embargo, esa cifra ya creció y ahora supera los 420 millones de pesos, de acuerdo a datos que dio a conocer el senador, Juan Carlos Loera.

El legislador asegura que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en las cuentas del municipio, casos graves, como pagos por obras no ejecutadas, compras fraudulentas de equipo de seguridad, como armamento, software y patrullas para la policía local; pero también adjudicaciones directas sin sustento legal.

Con estas irregularidades, Ciudad Juárez se ha convertido en el municipio más fiscalizado del estado, pues no es el primer año que la administración de Pérez Cuéllar recibe observaciones de parte de la ASF, ya que también hubo en 2022 y 2023, mismas que aún siguen en proceso de aclaración.

+++

En Sinaloa ya no ven lo duro sino lo tupido. Y es que no solo tienen un gobernador que no ha dado muy buenos resultados que digamos, Rubén Rocha Moya, sino que la violencia no deja de azotar las calles, por una guerra entre grupos de la delincuencia organizada que no dejan de mencionar al góber morenista como si fuera una persona cercana a ellos… Y ahora llega la sequía. Ojalá se puedan atender y resolver, cuando menos, el tema de la inseguridad, porque ya se vio que Rocha no piensa dejar el cargo a pesar del daño que causa a su entidad.

