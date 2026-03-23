› Arranca ruta legislativa del Plan B

Con la novedad de que, de última hora, se determinó posponer la reunión de las comisiones que dictaminarían en el Senado el Plan B con el argumento de que se revisan temas de técnica legislativa. De acuerdo con lo establecido en primera instancia, hoy sería el día en el que dichas comisiones sesionarían para avalar el contenido de la reforma electoral; sin embargo, hay plazos para que el dictamen a aprobar se pueda circular. Nos comentan que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, la morenista Laura Itzel Castillo, antes había dicho que “en la sesión ordinaria del martes 24 de marzo, tenemos considerado dar primera lectura de la reforma constitucional del Plan B, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25” en el pleno. Habrá que estar pendientes de los eventuales ajustes que le puedan hacer, así como de las consideraciones que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, plantee hoy que ha sido convocada a reunión.

› Agarrón dominguero

Y fue el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el que, nos comentan, no quiso dejar de hacerle caso a su instinto, por lo que ayer intentó soltar un coscorrón mediático al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Lo hizo luego de que se diera a conocer un video en el que durante una entrevista banquetera al líder naranja en Chilpancingo, al fondo se desata una trifulca.“¿Ya se dieron cuenta que Álvarez Máynez… siempre huye cuando hay problemas?”, preguntó Alito. “Y ése era el que quería ser Presidente de México. El que decía que estaba listo para enfrentar al crimen y las crisis más duras. Si se espanta con una pelea callejera, imagínense con los problemas reales del país”, recetó. El aludido pronto respondió que “en el video es obvio lo contrario. Me empujan y, en completa calma, volteo a ver lo que ocurrió. De hecho esperé a que terminara el conato de bronca (ajeno a mí), antes de retirarme. El video lo muestra. El evento fue un gran éxito. Y tu obsesión es cada vez más patética”. ¿Qué tal el intercambio dominguero?

› Violencia en oficinas municipales

“Te vuelves a reír y te parto…”. Es lo que se oye decir a la exsecretaria municipal del ayuntamiento de Cuautla, en un video que ha estado circulando profusamente en las benditas redes en las últimas horas. La agresión es presuntamente cometida por Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, quien ostentaba ese cargo, contra otra mujer que se encontraba fuera de su oficina, en imágenes que hasta el momento no se ha sabido con precisión cuándo habrían sido grabadas, aunque podrían ser a mediados de marzo. Vaya muestra de agresividad la que exhibe la exfuncionaria en el video en el que de pronto ya sólo se oye cómo la presunta víctima pide a la servidora pública que la suelte, pero ésta responde que no lo hará. Ha trascendido que tras estos hechos fue presentada una denuncia contra Rojas de la Cruz y también que sólo duró dos meses en el cargo. Medios locales han dado cuenta que en el ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jesús Corona Damián, se enroló en lugar de Rojas a Rafael Moreno Hurtado.

› El falso destape de Beatriz Paredes

Y fue ayer muy tempranito que la priista Beatriz Paredes volvió a aparecer en X. Nos dicen que a juzgar por el espaciamiento que hay entre sus publicaciones en esa red social —la previa a la más reciente fue del 20 de junio del año pasado—, se entiende que no es el espacio en el que más cómoda se siente para interactuar. El caso es que ayer consideró que sí había que hacerlo, en este caso para aclarar otra publicación que alguien detectó circulando por ahí. Una de una cuenta que, por cierto, usurpa su nombre y en la que se posteó un extraño mensaje, el siguiente: “Me tenían prohibido decir esto, pero lo voy a decir: voy a ser candidata del PRI para el 2030, para luchar por la Presidencia de la República Mexicana, espero me apoyen, pueblo de México”. El caso es que quien fuera gobernadora de Tlaxcala, diputada, senadora, embajadora ya precisó: “Ha estado circulando esta imagen, con un mensaje publicado desde una cuenta a mi nombre. La única cuenta que tengo y manejo en X es ésta, desde la que aclaro que lo ahí mencionado es absolutamente falso”. Queda la duda sobre ¿quién le habrá querido hacer la travesura? En fin.

› Coparmex contra el Plan B

Y hablando del Plan B, los que ya anticiparon su posicionamiento en contra del mismo son los agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y es que resulta que ayer por la tarde y un día antes de que tome cauce el proceso legislativo de la reforma electoral, el organismo empresarial que encabeza Juan José Sierra, apareció con un posicionamiento en el que de plano afirma que “la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral en este momento”. La agrupación da cuenta que además decidió emprender el envío de cartas, a través de los centros empresariales que tiene en el país, a las y los legisladores que representan a cada entidad federativa o en algunos casos estableció comunicación personal para hacerles saber que “México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”. Y, del mismo modo, que alterar el marco institucional en este contexto genera efectos negativos inmediatos. Afirman que ajustes de este calado no pueden ser impuestos. Ya se verá si otros organismos empresariales establecen si avalan o no la reforma y sobre todo, en qué tono. Uf.

› Aterrizaje complicado en Chiapas

En Chiapas se habla en las últimas horas del equipadísimo helicóptero Black Hawk adquirido por el gobierno de Eduardo Ramírez. Ah, pero en esta conversión no se comenta mucho sobre su utilidad para, como ha planteado la administración del morenista, hacer frente al crimen, sino porque en una maniobra de aterrizaje que algunos están considerando insegura, desprendió peligrosamente láminas de viviendas y techumbres en la comunidad Zaragoza en la zona alta de Tapachula. De acuerdo con algunos reportes periodísticos, en la aeronave viajaba el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño —con algunos acompañantes—, sobre quien se han volcado críticas en torno a esta maniobra. Para bien, se ha reportado que en estos hechos no hubo personas lesionadas, a pesar de que varios de los materiales desprendidos se proyectaron por el aire. Ha trascendido que el funcionario se comprometió a reparar los daños, pero hay quien duda de si no valdría la pena, ya comprado el helicóptero, ahora se apliquen para disponer de formas más seguras de aterrizar. En fin.