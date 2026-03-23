¿Nuevo revés?

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A pesar de todas las presiones que particularmente ha vivido el Partido del Trabajo para que apruebe el Plan B, no queda por ahora del todo claro cuál será el desenlace de la votación de esta semana.

No pareciera que en el PT estén definidos respecto a su decisión. En el Partido Verde están más claras las cosas, lo que no significa que terminen votando en favor de la propuesta presidencial todos sus legisladores; no vemos al senador Melgar votando positivamente por el plan.

La Presidenta buscó que se aprobaran propuestas que para ella y para su antecesor resultan prioritarias en la construcción de lo que llaman el segundo piso de la 4T.

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Un revés para la mandataria podría ser un asunto delicado. Lo sería por la insistencia y la presión para que se apruebe, y también porque pondría en evidencia la capacidad de negociación de su partido y sus legisladores. Claudia Sheinbaum ha estado señalando a quienes votaron en contra de la reforma original, y en los últimos días ha presionado para que se definan, sus aliados.

Que sea rechazada su propuesta por segunda ocasión de alguna manera deja a la Presidencia expuesta y, además, evidenciaría las diferencias más que con sus aliados con su propio partido que no pudo, no supo, o no quisieron empujar el plan.

Lo que parecía una reforma descafeinada terminó por no serlo. Sigue siendo un nudo grande el tema de los dineros y los partidos.

El gran problema es el narcotráfico. Hay pruebas por doquier de cómo se ha ido metiendo en las elecciones y cómo en muchas ocasiones los partidos optan por hacerse de la vista gorda, les da por los golpes de pecho ya que tienen el problema enfrente.

Morena no puede fingir demencia en el tema. El asunto va más allá del expresidente municipal de Tequila. En las pasadas elecciones en Sinaloa y Sonora, entre otros, hubo evidencias de dinero por fuera, el cual se decía que no se sabía de dónde procedía, a pesar de que había pruebas que venía del narcotráfico.

No la hemos pasado a lo largo de la historia reciente en medio de la creación de una gran cantidad de candados para evitar precisamente circunstancias como la referida. Lo que es un hecho, es que mucho de lo que se tenía bajo control ha ido evolucionando y los cárteles, particularmente en los últimos años, han tenido una presencia cada vez mayor. Es evidente que el narcotráfico se convirtió en un poder alterno, por lo menos desde principios de este siglo.

Junto con este asunto está el tema de la revocación de mandato. Para la Presidenta ya se convirtió en un tema de primer orden. Más allá del interés presidencial, están los riesgos de esta consulta. El asunto pasa al mismo tiempo por la posibilidad de que los ciudadanos pudieran manifestar un voto crítico a la mandataria, a la vez que no hubiera una participación consistente.

La experiencia de Oaxaca es ejemplo de ello. Por más que el resultado le haya sido favorable al gobernador la participación fue mínima. Con todo y ello, el gobernador se placeó por todos lados para hacer valer una consulta que no tuvo un valor real en cuanto a la percepción ciudadana.

El tema tiene también otro lado por el cual mirarse. La importancia de que los gobernantes sean evaluados pudiera estar en consultas de esta naturaleza. No necesariamente las encuestas sobre la Presidenta ofrecen la visión ciudadana. El hecho de que los electores estén ante una boleta puede cambiar la dinámica de las cosas.

A esto se suma que la Presidenta asegura que no quiere hacer campaña, pero que sí quiere hablar, o sea, va a hacer campaña. Será inevitable que cuando hable de su gestión hable de quién le acompaña en ella.

Será una semana en que, lo que son las cosas, un partido pequeño decidirá un tema verdaderamente mayor.

RESQUICIOS.

En función del pasado del gobierno cubano, se explica que estén hablando de la defensa militarmente ante una eventual intervención de EU, hasta Silvio Rodríguez tomará el fusil; falta poco para conocer el desenlace.