Katy Perry en México: Este es el setlist de sus conciertos en el ‘Lifetimes Tour’

Katy Perry está a un par de días de dar inicio a su gira Lifetimes, la cual comenzará en territorio mexicano este 23 de abril en la Arena CDMX de la Ciudad de México. A pesar de que sus conciertos en Guadalajara fueron cancelados, la famosa está lista para darlo todo en esta gira.

Fue durante su viaje al espacio con Blue Origin que Katy Perry reveló el setlist de su gira, aunque muchos no lograron identificar lo que decía la mariposa que llevaba la artista en la mano, por lo que posteriormente, compartió la foto en sus redes sociales.

Setlist del Lifetime’s Tour

Este es el setlist que conformaría la gira musical de la cantante americana. Las canciones que interpretará recorren su trayectoria musical y tienen un enfoque especial en su reciente álbum, 143.

ARTIFICIAL Chained To The Rhythm Teary Eyes Dark Horse WOMAN’S WORLD California Gurls Teenage Dream Hot N Cold Last Friday Night (T.G.I.F.) I Kissed A Girl NIRVANA CRUSH I’M HIS, HE’S MINE Wide Awake CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE (Fan Choice) ALL THE LOVE E.T. Part Of Me Rise Roar Daisies LIFETIMES Firework

🚨 THE LIFETIMES TOUR SETLIST! pic.twitter.com/adQh7XFPKG — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 17, 2025

Serán un total de 23 canciones las que Katy Perry interpretará durante su gira, siendo Choose Your Own Adventure la oportunidad que tendrán los fans para elegir la canción que desean escuchar de la artista.

Cabe mencionar que la artista dejó de lado temas importantes y bien conocidos como ‘The One That Got Away’, ‘Hot n Cold’, ‘Thinking of You’ o ‘Bon Apetit’, entre otras. Aunque hay que mencionar que la famosa tiene una amplia trayectoria y varios éxitos, por lo que es comprensible que no haya podido meter todas sus canciones para su concierto.

Katy Perry y la cancelación de su concierto en Guadalajara

La cantante expresó su tristeza por tener que cancelar su concierto en la Arena Guadalajara. Eran dos fechas las que tenía pactada la celebridad, este 1 y2 de mayo del 2025.

En ese sentido, la cantante publicó un comunicado en el que expresó que envió a su equipo a revisar el recinto. “Fue evidente cuando llegaron que el lugar no estaba listo ni era seguro para recibir al mi show o la audiencia”, señaló.

“Pensaré en como hacer algo especial para los fans de Guadalajara en el futuro”, aseguró Katy Perry, quien así mostró el amor que tiene por su audiencia y que no se olvida de ellos.