Cancelan conciertos de Katy Perry, Carlos Rivera e Intocable en la Arena Guadalajara por no terminar la construcción

Se dio a conocer la cancelación de los próximos conciertos que se realizarían por la inauguración de la Arena Guadalajara, un espacio en Jalisco que ya contaba con las presentaciones pactadas para artistas de la talla de Katy Perry.

Desde hace varias semanas comenzaron a circular rumores de que la Arena Guadalajara no estaría lista para los conciertos de Carlos Rivera, Intocable y Katy Perry, los cuales estaban planeados para finales de abril e inicios de mayo.

Esto ya que las personas que pasaban por la arena, señalaban que la construcción de la misma parecía estar todavía muy atrasada como para que pudiera abrir sus puertas en los próximos días.

Esto había abierto un debate en las redes sociales, entre quienes señalaban que había la posibilidad de que el recinto abriera sus puertas aunque no estuviera acabado por completo, pues indicaban que la fecha de la inauguración ya se había retrasado una vez, y quienes aseguraban que cancelarían las presentaciones.

Cancelan conciertos en Arena Guadalajara

“Debido a que la construcción de la Arena Guadalajara no estará terminada con los estándares de seguridad y comodidad para el público y nuestros artistas en la fecha prevista, ZIGNIA LIVE informa que los conciertos de Carlos Rivera, Intocable y Katy Perry, serán cancelados”, indica un comunicado publicado por la organización.

Destacan que la cancelación de estos eventos está fuera del control de los artistas y agradecieron el apoyo y comprensión. “Muy pronto estaremos listos para ofrecerles la experiencia que esperan y merecen”, señalan.

Las fechas canceladas son:

Carlos Rivera (Inauguración del recinto)- 25 de abril 2025

Intocable- 26 de abril 2025

Katy Perry 1 y 2 de mayo 2025

Reembolsos y reacciones

Sobre los reembolsos de los boletos, detalló que en compras web no será necesario realizar algún trámite y que los compradores serán contactados vía mail.

Para otro tipo de compras, a partir del 22 de abril, deberán de enviar un correo a reembolsos@superboletos.com con el asunto REEMBOLSOS ARENA GDL. En el documento, deberán de incluir identificación oficial y una imagen legible y completa de los boletos. Además que el tiempo de espera para una respuesta es de 4 a 7 días hábiles.

Usuarios en redes sociales no están nada contentos con la cancelación de las esperadas fechas, sobre todo critican el haber vendido boletos para un recinto que no estaba terminado y que no se logró completar cuando debía ser. Algunos comentarios son los siguientes: