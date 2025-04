Nadie es inocente

En enero las redes se inundaron con las notas y contenidos de la conferencia de prensa del Vive Latino. Ahí estaba retratado nuestro periodismo musical: medios y plataformas, grandes e independientes, periodistas y generadores de contenido con sus tragos en mano, al servicio del festival y la mafia del espectáculo en México, felices de ser los elegidos para amplificar el dictado de Live Nation / Ocesa / Ticketgángster. Ninguno se atrevería a escribir o a pronunciar una palabra incómoda porque no voy a morder la mano que me da de comer. Lo irónico es que ninguno come de esto. Los multimedios grandes tienen convenios, los pequeños trabajan gratis y los periodistas tampoco cobran en esos mini medios. ¿Por qué lo hacen? “Por amor a la música, pasión, sueños” y un puñado de acreditaciones. No fui ni con boleto, mejor escribí sobre los grilletes cashless.

Dos semanas antes del Axe Ceremonia un PR me escribió para entrevistar a Levi Menduet, director de mercadotecnia del festival. Le dije que sí. Me pidió los datos de la columna y mis redes. No volvieron a contactarme porque se asomaron a mis perfiles a ver quién soy, a contar seguidores y a leer las columnas. Desde el siglo pasado estoy vetado de todos los eventos de la mafia del espectáculo y asociados, así como de antros y foros musicales, algunas disqueras y productoras. Aquí el compromiso es con el respetable, no con empresas ni marcas. Quería preguntarle sobre las condiciones laborales en el festival porque son los campeones del abuso, acerca de los boletos que alcanzaron los 19 mil 500 pesos, las comisiones de sus cashless y el equilibrio entre la música y la mercadotecnia. Después leí una entrevista a modo que le hicieron en El Gráfico (31/03/2025) en la que afirma: “Entras a un mundo libre, seguro y en el que te vas a divertir. Cada rincón del festival está pensado para generar seguridad y comodidad”. Con razón los llamaron #Axesesinos. No fui ni gratis.

ENTONCES OCURRIERON LAS MUERTES de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodistas de Mr. Indie, por pura negligencia y corrupción de los productores, las marcas y las autoridades. Quedó al descubierto el entramado criminal detrás de los espectáculos musicales como los de Ocesa / Grupo Eco, valiéndoles madre la vida de las personas decidieron que el show debía continuar y trataron de ocultar los hechos, empezando por el jefe de prensa Luis Avilés. También las miserables condiciones laborales (es un decir) de los periodistas fijos e independientes. Al igual que todos los corresponsables que se han deslindando uno por uno, vimos un desfile de periodistas y medios que desde hace décadas subsisten de alimentar a esa industria maligna y criminal, lavándose las manos, autoexculpándose para convertirse en la turba simpsoniana, cuando unas horas antes todo era una fiesta. Hasta ahora se dieron cuenta de la maldad que alimentaban. Otros guardan silencio, cuidan sus “privilegios” en la industria. Una semana y media después, no hay detenidos, ni justicia para los muertos y sus familias, ni reembolsos completos, pura falsa indignación. En la gran estafa rocanrolera, nadie es inocente.