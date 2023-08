Esta es la rola con la que Chico Che nos advirtió de la llegada de los ovnis a México

Fue una declaración jurada, no fue cualquier dicho al aire. David Grusch, exoficial de Inteligencia en Estados Unidos, revolucionó al mundo la semana pasada cuando reveló que el gobierno de ese país tiene en su posesión restos biológicos de alienígenas y también algunas naves de seres extraterrestres.

A Jaime Maussan, investigador mexicano, pocos le creían cuando hacía las afirmaciones de que no estábamos solos y que un mundo nos vigilaba. Tras las declaraciones de Grusch, hasta en memes salimos todos a ofrecer disculpas a Maussan, sin embargo, dejamos de lado a un personaje que también habló de ovnis y extraterrestres en sus canciones y aunque decía que no había por qué temer, sí tenía una perspectiva divertida al respecto: Chico Che.

¿Con cuál canción nos advirtió Chico Che sobre la llegada de los ovnis a México?

Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, nos habló sobre los ovnis, los extraterrestres y la vida en otros planetas en su canción "Uy, qué miedo", la cual interpretaba en sus bailes y fue uno de sus temas más famosos, allá por la década de los ochenta.

Si de música tropical hablamos, Chico Che fue uno de los grandes exponentes de este género en México, pues a través de sus canciones también generaba narrativas de la vida diaria de nuestro país. En la década de los ochenta, específicamente, se popularizó la creencia de que en lugares como Macuspana o Villahermosa, en Tabasco (lugar de donde era originario Chico Che) hablar de la vida extraterrestre era de lo más normal.

Él lo convirtió en una exitosa canción que, hasta la fecha, se sigue bailando tanto como el "Quen pompó" o "¿De quén chon?". Quizá ahora mismo se popularizará por las declaraciones que hizo Grusch sobre la existencia de aliens, ovnis y extraterrestres, así que te pasamos la letra para que puedas escucharla y bailarla mientras nos abduce la nave espacial.

Letra de 'Uy, qué miedo', de Chico Che y La Crisis

Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Y que vienen en platillos, a más de cuatro a llevarnos

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Que el dolar va para arriba, y el peso sigue bajando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

La canasta va pa' arriba y mi peligro que bajando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy-uy-uy qué miedo, uy-uy-uy qué miedo

Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo

Uy-uy-uy qué miedo, uy-uy-uy qué miedo

Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo

Que el sol ya se va acercando nada más para quemarnos

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Y ya no habrán mas diluvios que vengan para salvarnos

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy-uy-uy qué miedo, uy-uy-uy qué miedo

Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo

Uy-uy-uy qué miedo, uy-uy-uy qué miedo

Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando

Uy qué miedo, mira como estoy temblando