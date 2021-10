Confunde casa con un cibercafé; le ofrecen pozole y refresco en lugar de aclararle

Una joven compartió la experiencia que tuvo al entrar a una casa pensando que era un cibercafé, pues la reacción de la familia que ahí estaba fue por lo menos inusual, y hasta la invitaron a comer pozole.

Fátima contó en TikTok que buscaba un cibercafé para tramitar una beca universitaria, pero todos los locales estaban cerrados y no tenía impresora para obtener sus documentos en físico.

Ella creyó encontrar un cibercafé donde había impresora, pues vio dos equipos en la entrada de la casa. “Se me hizo muy peculiar porque nada más tenía dos computadoras, pero dije ‘este no es el momento de estar de juzgona’ y me metí”.

te puede interesar Fundador de Telegram dice 3 cosas necesarias y 7 innecesarias en la vida

Entra a casa pensando que era cibercafé; le ofrecen pozole

La tiktoker cuenta que en la casa había un señor que la saludó y a quien ella le pidió un mouse; el hombre no solo se lo dio, sino que lo conectó a la máquina para que ella trabajara mejor.

Más adelante alguien se le acercó y le ofreció un vaso de refresco, que ella cuenta que aceptó creyendo que era una cortesía, pero luego le ofrecieron un plato de pozole porque “ya iban a comer” .

Rechazó la invitación a comer y siguió en sus asuntos; la cosa es que cuando imprimió sus documentos y preguntó cuánto era, le dijeron que nada porque no era un "ciber" sino una casa normal, y que no quisieron interrumpirla.

Le avisan que no era cibercafé hasta que terminó

Le dije ‘¿Por qué no me dijo?’ y dice ‘no, muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir’, a mí se me caía la cara de vergüenza Fátima

La joven no se quedó tranquila y les dejó 20 pesos por la atención. De paso informó que sí obtuvo la beca en la que, por cierto, le regalaron una impresora, con la que no le volvió a pasar algo así.

AHM