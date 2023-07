FOTOS. Estos artículos son los más raros que se venden en Shein y que no sabías que necesitabas

Luego ni tenemos dinero, pero ahí andamos fantaseando con todos los artículos que venden en línea y que no sabíamos que queríamos tener. Desde un exprimidor de limones que al presionarlo pela la fruta, hasta pelucas multicolores que ya tienen un peinado elaborado. Nada más esperamos la quincena para agregar todo al carrito. Consumismo, le llaman, pero ahí vamos.

Shein es quizá una de las plataformas en donde más se da la venta no sólo de artículos que sí necesitas, sino de miles de cosas más que de plano no son requeridas en tu vida o que no sabías que sí necesitabas, por lo que hoy te compartiremos algunas cosas extrañas que se venden en esta aplicación.

¡Hay tanto artículo raro que quiero todos! Especial

Cadena de pollo frito

Las tendencias en las adolescentes ha sido portar bisutería extravagante que realmente sí es muy extraña, pero más extraño es que se vea muy bien. En la sección de cosas que sí compraríamos, está esta cadena con un pollo frito que además de todo... ¡Se ve muy real!

Una pieza de pollo muy real. Especial

Aretes con cabezas de muñecas

Siguiendo con la parte de la bisutería extravagante, estos aretes con cabezas de muñecas Barbie nos pone en la tendencia previo al estreno de la película protagonizada por Margot Robbie. La verdad es que si nos quedarían unos de estos para desfilar por la alfombra rosa.

Ya donde tú elijas usar los aretes, está bien. Especial

Parece que los alimentos están de moda

Los artificiales, por supuesto. Resulta que así como hemos visto sandalias de pescado y cadenas de pollo frito, también encontramos gorritos de pollo rostizado para tu perrito. Aunque este artículo entra en los más extraños que puedes encontrar en Shein, la realidad es que no los recomendamos para nada porque podría ser incómodo para tu mascotita. Si tú lo quieres usar para ti, ¡eso sí lo vemos cool!

Úsalos tú, para la mascota creemos que son incómodos. Especial

Látex... ¿Para los dedos?

Si te incomodan los guantes, pero aún así quieres tener cubiertos tus dedos a la hora de cocinar o de manipular algo que requiera su protección, este látex individual para los dedos está de lo más extraño. Además, su textura se ve bastante arrugada, quién sabe. A nosotros nos dio entre TOC y FOMO.

Shein Especial

Secadora de cabello poco convencional

Esta es la última imagen con la que te dejaremos: una secadora poco convencional para cabello, de la que no hay mucho que decir.