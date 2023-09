Critican a Lilly Téllez por advertencia en contra de Wendy Guevara| VIDEO

Luego de que policías no dejarán entrar a una mujer trans a los baños de la Cineteca Nacional, la senadora panista Lilly Téllez dio su opinión y la influencer Wendy Guevara le respondió.

Lilly Téllez se mostró a favor de que las personas trans no entren a los baños de mujeres, a lo que Wendy respondió que no le hicieran caso.

Por medio de una transmisión la ganadora de La Casa de los Famosos fue cuestionada sobre lo que pensaba de lo que mencionó la senadora panista y Wendy dijo: " No sé quién es Lilly Téllez , pero que vaya a hablar ahí con el Gobierno de la Ciudad para ver si le hacen caso, que no entremos a los baños de mujeres, ay yo hasta de adrede, ojalá me digan dónde vive para ir a entrar al de su casa nomás de adrede y cagarle toda la taza bien feo, taparsela, porque yo soy muy de tapar los baños. Ay hermanas ni hagan caso".

Tras lo que mencionó Wendy, la senadora Téllez le mandó una advertencia a través de X, antes Twitter: “Mi esposo está listo para defenderme de las amenazas de @LaWendyGuevara si se atreve a acercarse a nuestra casa”.

Varios cibernautas defendieron a Wendy Guevara y entre algunos comentarios indicaron: "Ella no sabe de política, no se mete en eso. Genuinamente no sabe quién eres y contesta bromeando como lo hace siempre. Tiene una historia de vida muy dura y es muy empática. Quizás antes de revirarle con esa respuesta, tú que puedes mejor acércate a ella para saber de problemas de marginación y pobreza, que seguro ni te imaginas que existen, no solo en la comunidad LGBT+", "ay no por Dios Lilly, esperábamos un poquito más de ti. Te juro que hasta risa me dio el Tiktok, pero en el fondo exhibe una gran verdad. No se puede retroceder en DH. La 'amenaza' con el esposo, patética . Neta, que alguien le explique en qué vamos si quiere seguir figurando", "Una senadora enviando amenazas a una ciudadana? Qué le pasa?"

Este es el mensaje que me envió @LaWendyGuevara



Y yo le advierto: si se acerca a mi casa, aquí le espera mi esposo...cuide su peluca 😆 https://t.co/9v1VtTwza3 — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 16, 2023

