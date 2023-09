¡Ahora canta! Wendy Guevara estrena su canción 'Resulta y Resalta' (VIDEO)

Desde que ingresó a “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara se convirtió en la reina de la farándula mexicana y tal parece ser que eso ya le otorgó las credenciales necesarias no sólo para actuar en una de las telenovelas de Juan Osorio, sino también para lanzarse como cantante.

Y es que la Wendy acaba de estrenar su canción “Resulta y resalta” en Youtube, la cual ya se volvió viral, pese a que la canción apenas y dura 2 minutos con 24 segundos.

Wendy Guevara Especial

En días previos, la perdida mayor estuvo promocionando su nuevo sencillo a través de sus redes sociales, incluso aprovechó para dar adelantos en su cuenta de Instagram; la famosa aseguró que el tema iba a tener toda la actitud que la caracteriza.

"Está muy padre, a mí me gustó mucho. Si no les gusta ni modo", sentenció echándose porras en esta nueva faceta de vocalista.

En el video de “Resulta y Resalta” lució tres vestuarios: un vestido negro, después salió con uno rojo corto bien antojador y luego uso otro rojo bien elegante largo y de gala. Todos los acompañó con accesorios como guantes, lentes negros, aretes, medias intercaladas y zapatillas.

Wendy Guevara Foto: Instagram

Te dejamos el video de la canción para que juzgues si la Wendy se rifa cantando o si debería dejar de dar cringe.

Letra de "Resulta y resalta" de Wendy

Luces, cámara, acción y los tacones suenan

Muchas mamonas que me envidian cuando Wendy llega

Somos la más dura

Aquí siempre brillamos y a donde llegamos lo hacemos viral

Ya es normal

Mi nombre está en todos lados

Resulta y resalta que yo tengo todo lo que a ti te hace falta

Soy la diva

La reina

La patrona de México y de Nueva York”

“Resulta y resalta que yo tengo todo lo que a ti te hace falta

Fui pisoteada en un tiempo

Y ahora que no pueden yo brillo

Soy la del momento

Ya no soy la poca cosa

Ahora soy la estrella entre sus bocas

Soy maravillosa

Ya no soy la misma de antes

Ya no pueden derribarme

Tienen que gritar y aguantar

Pelo rubio de lao’ a lao’

Toda te atacan

Cuando paso me miran y no me soportan

Resulta y resalta que estoy en tendencia y soy la más viral