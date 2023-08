Wendy Guevara revela que la amenazaron de muerte ¿por estar con Marlón?

Wendy Guevara es la nueva diva de la televisión mexicana y muy pronto se convertirá en la emperatriz de las telenovelas, pues su carisma ha enamorado a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, hay seres deleznables que no la quieren ver brillar, pues la han amenazado de muerte por ¿estar con Marlon Colmenarez?

En una entrevista que ofreció a Unicable, Wendy Guevara se abrió ante sus fans y narró lo difícil que ha sido vivir antes y después de la fama.

Wendy Guevara . Foto: Instagram

Al inició, la famosa habló de cómo su padre la violentaba por su identidad de género y sexual, además del abuso que sufrió cuando era una menor.

Asimismo, habló de cómo ha sido su evolución desde que inició en las redes sociales y cómo ha sido todo el hate con el que ha tenido que lidiar, el cual especificó que proviene principalmente de señores de entre 40 y 50 años de edad.

“Hay señores que me insultan, que me dicen maricón o ¡qué horror!, maldito maricón, mejor muérete. Me desean hasta la muerte”, relató Wendy.

“Antes me basaba mucho en eso y me deprimía y decía hay porque me insultan si no me conocen o porque juzgar a alguien que no conoces en persona, pero creo que ya lo sé manejar un poquito más, ya tengo siete años en las redes sociales”, abundó la ganadora de “La casa de los famosos México”.

“He crecido mucho y ya lo tomó dependiendo de quién viene. Mientras yo tenga el apoyo de mi familia y de mis amigos, yo creo que la demás gente sale sobrando cuando te tiran odio”, abundó Wendy Guevara.

Wendy Guevara Foto: Especial

Finalmente, la comadre de Nicola Porcella le pidió a las familias que apoyen y amen a sus hijos, sobrinos y demás parientes que les digan que no son heterosexuales, sino que pertenecen a una disidencia sexual.

“Yo creo que hay cierta edad para expresar tu forma de sentir o amar, si amas a una persona de tú mismo sexo. Vemos muchos chavitos que son muy jóvenes, incluso menores, que ya son muy afeminados y andan en las redes sociales, pero yo creo que hasta que cumples la mayoría de edad es cuando tienes que hablar con tus papás”, dijo Wendy.

“Que nos dejen ser felices, si nos gusta las personas del mismo sexo no es una enfermedad, así nacimos y somos unas personas que amamos igual que todo el mundo”, remarcó la carona.