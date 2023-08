Padres de Wendy Guevara no hablarán más sobre Marlon Colmenarez; 'ella es dueña de su corazón'

Wendy Guevara ha recibido críticas por su relación con Marlon Colmenarez, el modelo venezolano que aparece en constantes transmisiones de la influencer. El público considera que Marlon únicamente busca aprovecharse de la ganadora de La Casa de los Famosos.

Wendy Guevara ya ha mostrado su molestia por las opiniones de sus seguidores y ha dejado bien en claro que no cortará su relación con el venezolano. Los padres de la ganadora de La Casa de los Famosos fueron cuestionados al respecto y señalaron que prefieren no emitir opiniones y que Wendy manda en su corazón.

Fue durante una transmisión que los progenitores de Wendy Guevara revelaron que ya no van a emitir opiniones al respecto y aseguraron que la ganadora de La Casa de los Famosos no les prohibió nada: “Pues no mira, no nos prohibió nada, nomás que yo no quiero dañar ni meter en problemas a nadie, ni quiero opinar porque pues la manda en su corazón es ella", dijo.

"Si yo digo una mama*** en broma, la gente hace TikToks y hacen cosas y después para qué tener problemas, ella que haga sus cosas y nosotros las de nosotros”, apuntó don Francisco, padre de la influencer.

Por su parte, la madre de la integrante de Las Perdidas dijo que ya no quiere opinar porque en ocasiones se tergiversa lo que dice: "A veces le acomodan así bien increíble, que hasta un día me preguntaron a mí que si me caía bien y yo ‘ay me cae súper bien’ y ya en el TikTok me pusieron, ‘Doña Fabi prefiere a tal, tal’ y yo dije ‘pero si nomás fue una pregunta que si me caía bien y le cambiaron’, entonces por eso uno ya dice, pues qué hacemos o qué decimos por que no, no está canijo”, señaló la madre de Wendy Guevara

Síguenos en Google News

DGC