¡Y la queso! Así se de espectacular se ve Wendy Guevara sin maquillaje y al natural (FOTO)

Wendy Guevara es la nueva reina indiscutible de la farándula mexicana, pues se ganó el corazón de todos con su participación en “La casa de los famosos México”, programa que además ganó y obtuvo un premio millonario que va a compartir con Marlon Colmenarez, su presunto nadie que absolutamente nadie quiere.

Y es que Wendy anunció que se va a ir de vacaciones con Marlon, a quien le va a pagar absolutamente todo, cosa por lo que los fans le pidieron que habrá los ojos y deje de estar “engatuzada” por el venezolano que según ello sólo la usa por su dinero y que además la ha humillado públicamente.

Wendy Guevara Foto: Instagram

Esto hizo que Wendy Guevara no soportara, razón por lo que despotricó en contra de la gente e incluso les pidió que la dejaran de seguir si no iban a querer al Marlon también.

no te pierdas: Captan a Issabela Camil atacando y haciéndole obscenidades a los fans de Wendy (VIDEO)

Así se ve Wendy sin maquillaje

“La verdad la gente tóxica y los chismes tan feos que inventa la gente, que triste, queriendo liderar y mandar en mi vida están queriendo destruir mi felicidad y no lo van a lograr. Qué duro es esto y qué horrible que exista gente tan mala solo porque no piensas igual que ellos. Pero recuerden no nos vamos de este mundo sin pagar lo que hacemos, por eso estoy tranquila”, señaló Wendy.

Wendy Guevara Foto: Instagram

Ante ello, los fans de Wendy se han puesto a hacer en internet muchas preguntas respecto a su ídola, entre ellas la manera en la que conoció a Marlon y la manera en la que se ve sin maquillaje.

Es por ello que algunos de sus fans difundieron en redes algunas fotos de Wendy completamente al natural y sin maquillaje, las cuales están dando mucho de qué hablar.