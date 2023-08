Omar Chaparro se 'burla' del Capi Pérez y 'pelusea' 'La resolana': 'programa pe***' (VIDEO)

Omar chaparro está dando mucho de qué hablar en su visita a México, pues no sólo se ha reportado que su show apunta a ser un fracaso y que posiblemente sea cancelado, sino porque tuvo una actitud “nefasta” con su amigo el Capi Pérez.

Y es que Omar chaparro se va presentar el próximo 30 de agosto en el Teatro Metropólitan su show de “Yo soy Omar Chaparro”, del cual la influencer del chisme Chamonic reveló que no se han vendido ni mil boletos.

Omar Chaparro Especial

“La presentación de Omar Chaparro en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México podría posponerse o cancelarse, pues lastimosamente me dicen que no se agotado ninguna zona del teatro o sea por falta de compra de boletos, ya que al parecer no ha vendido ni 1000 boletos y la capacidad del teatro es de 3500 personas y ya está a días de presentarse”, informó la madrina del chisme en redes.

Ante ello, Omar chaparro se ha presentado en diversos programas para hacerle promoción a su show, como en “La casa de los famosos México”, pero aparentemente eso no ha rendido frutos.

Y uno de los próximos programas a los que Omar Chaparro asistirá para promover su show será justamente “La resolana” del Capi Pérez, pero todo apunta a que el comediante no tiene mucha fe en lo que pueda lograr al asistir a tal producción.

Y es que se viralizó en redes un video en el que una “cámara escondida” graba a Omar Chaparro en un camerino mientras habla de la promoción de su show.

El Capi Pérez Especial

“A mi no me gusta la promoción, porque a veces te invitan a programas pedorros… ¿cómo se llama? ¿El poli? (en referencia al Capi)… ¿estás grabando?” dice ante la cámara el famoso.

Obviamente se trató de una especia de chiste mal logrado para anunciar su presencia en “La resolana”, emisión de la cual agregó fingiendo estar apenado: “gran programa, el conductor muy carismático, super creativo, guapo”.

LA ce destacar que el Capi Pérez y Omar Chaparro son super amigos y se llevan “pesado”, y que la emisión de “La resolana” a la que irá el actor se transmitirá este domingo al terminar “Masterchef Celebrity”.