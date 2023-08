Exhiben poca venta en boletos para show de Omar Chaparro en CDMX: 'No lleva ni 1000'

Omar Chaparro tiene planeado presentarse en el Teatro Metropólitan el próximo 30 de agosto con un show de comedia llamado “Yo soy Omar Chaparro”.

El actor ha hecho una gira de promoción, incluso se presentó en el programa más visto de México: La casa de los famosos, para anunciar su show y que los fans vayan al espectáculo de comedia.

Sin embargo, parece que el artista no ha tenido una buena respuesta del público, ya que falta una semana para el show y según la página de Ticketmaster no se ha vendido ninguna sección completa.

Los sitios que más ha adquirido la gente son las áreas VIP, pero ninguna se ha acabado y el resto de los asientos faltan muchos por vender.

La influencer de espectáculos Chamonic reportó que Omar Chaparro no ha vendido ni 1000 boletos.

“La presentación de Omar Chaparro en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México podría posponerse o cancelarse, pues lastimosamente me dicen que no se agotado ninguna zona del teatro o sea por falta de compra de boletos, ya que al parecer no ha vendido ni 1000 boletos y la capacidad del teatro es de 3500 personas y ya está a días de presentarse”, se lee en la publicación de la influencer.

Omar Chaparro podría cancelar show o reprogramarlo para 2024

Hasta el momento Omar Chaparro no se ha pronunciado al respecto, por su parte, Chamonic asegura que una posibilidad es que se reprograma el show para el 2024, luego de que el comediante termine su participación en el programa de ¿Quién es la máscara? de que posiblemente regrese como conductor.