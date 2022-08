Omar Chaparro se caracteriza de Diego Verdaguer y lo destrozan: "No se parece nada"  (VIDEO)

Omar Chaparro se caracterizó de Diego Verdaguer para poder ayudar a hacer más realista el holograma que Amanda Miguel usa de su esposo en sus conciertos.

De acuerdo con Alex Kaffie en el programa de “Sale el Sol”, Amanda Miguel le pidió a Omar Chaparro transformarse en Diego Verdaguer para poder definir facciones y movimientos del holograma del fallecido cantante.

"Arrancó la gira 'Siempre te amaré', esta gira que hacen Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, y hay un momento muy especial porque a través de un holograma se hace presente Diego Verdaguer, pero en quién pensó Amanda Miguel para que a través de un holograma personificara a Diego Verdaguer, pues es Omar Chaparro", dijo el periodista Alex Kaffie en el programa.

La información señaló que la caracterización se realizó en Las vegas y fue un trabajo de más de cinco horas.

"Se llevaron cinco horas de caracterización y él tuvo que hacer ensayos de expresión corporal y también del dominio del playback, esto ocurrió hace un mes, él grabó cinco canciones. La gira arrancó en Las Vegas el fin de semana, y de esas cinco canciones se han ocupado hasta el momento tres", señaló, Alex Kaffie.

"Amanda Miguel echó mano por la gran amistad que los unía. Es un holograma donde él aparece cantando y hay un momento en el que aparece al centro y está flanqueado por su viuda y por su hija", indicó el periodista.

Usuarios destrozan a Omar Chaparro por caracterizarse de Diego Verdaguer

Los usuarios de Internet se lanzaron contra Omar Chaparro por caracterizarse como Diego Verdaguer, señalaron que no hay ningún aspecto parecido entre ellos, incluso señalaron que había otras personas que podrían ser más similares al fallecido cantante.

“Que no tienen más opciones solo existe Omar Chaparro piensen o ya se les quedó seco el cerebro”, “Mi humilde opinión no ofenda la memoria de Diego Vergaduer, busque alguien que se parezca a él que tenga su carisma de mi amor Diego Vergaduer. Omar Chaparro no le llega los ni los talones”, "No se perece nada", escribieron los cibernautas.