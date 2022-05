¡Se están peleando! Kristoff dice que Omar Chaparro es un actor "mediocre" (VIDEO)

Omar Chaparro y Kristoff protagonizan una pelea virtual en la que se han enviado mensajes a través de programas y por medio de Twitter.

¿Cómo surgió el pleito entre Omar Chaparro y Kristoff?

Todo empezó porque Omar Chaparro asistió al programa de Pinky Promise de Karla Díaz, en el que los fans le preguntaron con quién no volvería a trabajar del medio artístico a lo que el actor respondió que con Horacio Villalobos y Kristoff.

“Son dos personajes que siempre me han tirado mier… se dedican a hablar mal de los demás. Lo respeto pero prefiero no convivir con personas que viven de estar señalando y viendo los errores de los demás. No trabajaría con Horacio Villalobos y Kristoff. No hablan mal de mí hablan mal de todos. Están enojados con la vida”, señaló Omar Chaparro.

Kristoff le responde a Omar Chaparro

Tras viralizarse el fragmento del programa en el que Omar Chaparro habló de Kristoff y Horacio Villalobos, el crítico de cine no dudo en enviar un comentario a través de Twitter.

“Querido @OMARCHAPARRO una aclaración, yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto. Lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar”, escribió Kristoff en un tuit.

Pero el histrión no se quedó callado y le respondió en la misma red social: “Odiar es fácil, estar enojado es fácil, lo complicado es perdonar y decirle a alguien que l@ amas”.

KR