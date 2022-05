Confunden a Omar Chaparro con Adrián Uribe en su propio programa (VIDEO)

Omar Chaparro vivió un momento incómodo en su programa Tu-Night, en la que sus invitados lo confundieron con su amigo Adrián Uribe.

Omar Chaparro tuvo como invitados a su programa a los integrantes de la banda Nuevo Elemento, quienes al comenzar la entrevista confundieron al comediante con Adrián Uribe.

Así vivió Omar Chaparro el incómodo momento

Yair El Choco Garduño integrante de la banda interrumpió a Omar Chaparro antes de que conductor pudiera presentar a la banda para decirle que es un gran fanático del personaje de “El Vítor”.

"¡No me lo puedo creer! A mí me encanta ese personaje que haces, El Vítor, me encanta la verdad", dijo El Choco, sin embargo, al nota la reacción de Omar Chaparro le volvió a decir: "¿Entonces eres el de No se aceptan devoluciones?, o ¿Cuál eres?".

Todo se trató de una broma, ya que después los otros integrantes del grupo siguieron bromeando con que Omar Chaparro apareció en la película de Eugenio Derbez “No se aceptan devoluciones”.

Omar Chaparro no se quedó callado y se defendió, así que le encontró parecido a El Choco con Erasmo Catarino, exintegrante de La Academia.