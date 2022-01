¿Omar Chaparro ayudó a su hija a conseguir papel en "Rebelde"? Esto dijo el actor (VIDEO)

El actor y comediante Omar Chaparro habló de la participación de su hija, Andrea Chaparro, en la nueva serie de Netflix “Rebelde”.

Omar Chaparro señaló que su hija se ganó el papel por sus méritos, que ella le pidió que la llevara al casting, pero el actor solo la trajo a México para la audición y todo el proceso lo vio ella sola.

“Estábamos en Los Ángeles y ella solamente me pidió: ‘me llevas a México al casting’, y yo le dije: ‘te llevo a México, pero tu solita vas y haces tú audición’”, contó Omar Chaparro al programa de Ventaneando.

El comediante contó que como parte de la audición era que Andrea Chaparro cantara una canción que le asignaron, sin embargo, a la joven no le gustaba y el día del casting con guitarra en mano empezó a improvisar y así fue como obtuvo el papel en “Rebelde” de Netflix.

“Me acuerdo que tenía que cantar una canción, le dieron una canción para que se la aprendiera, pero no le gustaba y no se la aprendía y no la ensayó y se fue así sin ensayar la canción y resulta que empezó a agarrar la guitarra y empezó a improvisar con todo lo que estaba pasando alrededor y se quedó con el papel, siempre fue ella nunca recibió ningún tipo de apoyo de su servidor, quiero que les cueste”, comentó Omar Chaparro.

Omar Chaparro reacciona a las escenas íntimas de su hija

Omar Chaparro reveló cómo fue que se sintió con las escenas íntimas de su hija Andrea Chaparro. “Como se va a escandalizar uno, pero al mismo tiempo dices ‘mi hija está ahí’. Cuando le toque hacer una escena fuerte, no quiero ver, quiero adelantarle, pero al mismo tiempo la dejo que abra sus alas y que vuele”, contó el comediante.

