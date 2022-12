Omar Chaparro le fue infiel a su esposa y así se enteró ella: "Me equivoqué"

El actor y comediante Omar Chaparro confesó que le fue infiel a su esposa conocida como "La Mojarrita" y aceptó que fue un "error".

Omar Chaparro ofreció una entrevista a Isabel Lascuráin en YouTube y reveló que hace tiempo engañó a su esposa Lucía Ruiz, con quién actualmente tiene 21 años de casado.

“Sí, me equivoqué [fue infiel], pero cuando trasciendes, cuando conoces la sombra de tu pareja y cuando estás en una relación que está empezando, pues estás enamorada o idealizando el amor, yo todavía no conozco a mi mujer y es fascinante", dijo Omar Chaparro en entrevista.

Así le confesó Omar Chaparro a su esposa que le fue infiel

Asimismo, el comediante Omar Chaparro contó que su esposa no se enteró de lo sucedido, pero que él decidió revelarle la verdad sobre su falta.

“A mí no me cacharon, se presentó la oportunidad, había una bandera amarilla y dije: ‘Sí, me equivoqué’. Fue muy duro, no sé si para mí o para ella, ahora yo sé muy bien lo que tengo, soy muy consciente el regalo que tengo con mi matrimonio, pero también sé muy bien que se necesita para volverlo a quebrar”, señaló Omar Chaparro.

El actor contó que él y su esposa fueron a terapia para superar la infidelidad que hizo tambalear su relación.

“Todo el mundo le saca la vuelta al tema, pero la infidelidad siempre está latente. Es muy doloroso para el que le ponen el cuerno como para el que se equivoca, hay mucho que aprender y se vale enderezar el camino y es muy bonito cuando pasas el dolor, vas a terapia y es una lección, te reconozco que eres humano, te puedes equivocar y puedes reivindicarte y enderezar el camino", mencionó.