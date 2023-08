¡De anexo al escenario! Ricardo O'Farrill regresa al standup, conoce todas sus fechas

Ricardo O’Farrill poco a poco está retomando su vida tras su estadía en anexos tanto en la CDMX como en provincia, luego del colapso mental que sufrió en la boda de su alacrán el Mau Nieto, en el que además se puso a destapar toda la cloaca que es el stand up mexicano.

Afortunadamente, Ricardo O’Farrill se está rehabilitando y por ello ya va a volver a los escenarios de la comedia, con una serie de presentaciones que va a dar en México y hasta Estados Unidos para celebrar que ya está limpio y listo para dar risa, pero con sus chistes y no con sus polémicas.

Es gracioso porque es verdad. https://t.co/knd6IH7vGC — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) July 27, 2023

Y todo apunta a que Ricardo O’Farrill está regresando al stand up por su propio pie, pues a inicos del mes Daniel Sosa reveló que sigue muy enojado con su ahora ex amigo por toda la polémica y lo que dijo sobre él, lo cual afirmó que era calumnias.

“Estoy muy enojado porque lo que hizo no se me hizo justo. Dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante, hoy entiendo de donde viene, no era él. Me lastimó mucho, me afectó, me decían cosas horribles en redes sociales. La disculpa de Ricardo se le agradece, pero con el corazón en la mano yo perdono a Ricardo porque no era consciente de eso”, dijo Sosa todo triste.

Ahora, Ricardo O’Farrill está regresando a la comedia y una de sus recientes ocurrencias es que compartió un video en Twitter en el que afirma no ser un señor acusado de violentar transeúntes con un martillo.

Fechas de del show de Ricardo O'Farril

"Aclaro que me encuentro bien y NO SOY esta persona", escribió O’Farrill a manera de broma junto al video.

Ricardo O’Farrill regresa a los escenarios con su “Falacia – Rehabilitado”, el cual arrancó este 22 de agosto en Puebla y tiene las siguientes fechas agendadas.