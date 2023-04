Adrián Marcelo se burla de la crisis de Ricardo O'Farril: 'Te pediría un curso de droga'

El escándalo de Ricardo O’Farril conmocionó al mundo de la comedia y el stand up, luego de que el también youtuber se lanzara contra sus compañeros y les “sacara los trapitos al sol” a algunos como Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera.

Algunos comediantes y youtubers se han pronunciado sobre el caso de Ricardo O’Farril, tal es el caso de Franco Escamilla, quien aseguró que no quería opinar y que tampoco harían chistes sobre el tema porque era algo delicado.

Pero hubo quienes decidieron pronunciarse, como lo hizo Adrián Marcelo, quien publicó una serie de historias en Instagram para burlarse de Ricardo O’Farril.

En los videos trata de imitar la forma en que Ricardo O’Farril habló en sus lives de Instagram y puso cara de desorientado. También en su video se escuchó la voz de alguien que le decía que sus amigos como La Mole fueron a verlo para ayudarlo, tal como ocurrió en la transmisión de Richie, la cual se cortó de forma abrupta y su amigo Diego Alfaro llegó a verlo.

Pero Adrián Marcelo también publicó un supuesto mensaje, que al parecer borró después de sus historias de Instagram, pero que los usuarios de Internet rescataron y compartieron la captura de pantalla.

En dicho mensaje Adrián Marcelo le dice a Ricardo O’Farril que no le pediría consejos para nada que no sea elegir una nueva droga.

“Qué onda Richie O’Farril, cuándo me das un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia? Tengo clonazepam, cocaína, marihuana y alcohol a la mano, e fin, todo lo que necesitas para trabajar”, se lee en el mensaje.

Yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto. Y no, no eres un genio, el peor daño que te han hecho tus ‘amigos’ es hacerte pensar que lo eres. Tampoco eres un artista incomprendido