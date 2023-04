VIDEO | Franco Escamilla dice que caso de Ricardo O'Farril 'no es gracioso' y lo tunden por 'doble cara'

El comediante Franco Escamilla se pronunció sobre el escándalo de Ricardo O’Farril en el que exhibió a la comunidad de la comedia en México y los acusó de infieles y violentos, entre otras cosas.

Franco Escamilla en su programa de YouTube La Mesa Reñoña hizo un comentario al respecto y señaló que no quería hablar del tema porque es muy delicado, incluso señaló que no harían chistes porque no le parece que sea una situación graciosa.

“Si hay algo que no tolero es que cuando hay un problema en la comunidad que saltemos sobre el cuello uno del otro, no somos quién para emitir un juicio al respecto”, dijo Franco Escamilla en su programa.

No vamos a hacer chistes al respecto porque no me parece un tema gracioso y si estoy preocupado por los compañeros Franco Escamilla

Asimismo, el comediante señaló que quiere pensar que no es cierto todo lo que dijo Ricardo O’Farril sobre sus compañeros de stand up.

“Que todo lo que dijo Richie en esos lives me encantaría que no fue cierto, porque es aterrador que sea cierto. Para mí sí fue un balde de agua fría”, comentó Franco Escamilla.

Usuarios critican a Franco Escamilla por no hacer chistes de Ricardo O’Farril

Sin embargo, a los usuarios de Internet no les cayeron bien los comentarios de Franco Escamilla, pues señalaron que se maneja con doble moral porque apoyó a Platanito por hacer el chiste del feminicidio de Debanhi, pero no quiere hablar de Ricardo O’Farril.

“No le parece gracioso, pero con el tema ‘Debahni’ si le pareció gracioso.... Mira nomás”, “Ahora no le parece gracioso el tema, pero sí de Debanhi”, “No se le hace gracioso los problemas de los cómicos”, “O sea que si son de su gremio es un “No puedo emitir comentarios, ni chistes. No es gracioso’", “Que doble moral”, “Eres doble cara”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.