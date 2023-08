VIDEO | Wendy Guevara explota contra Charlotte Lascuráin por hablar mal de ella: 'pu*** loca'

Wendy Guevara explotó contra Charlotte Lascuráin por hablar mal de ella en televisión nacional y aseguró que está loca.

La ganadora de La casa de los famosos hizo un live con uno de sus amigos en YouTube y ahí le preguntaron sobre los comentarios que hizo en contra de ella Charlotte Lascuráin a lo que La Perdida aseguró que no le interesa lo que diga de ella.

¿Qué dijo Charlotte Lascuráin de Wendy Guevara?

La tiktoker se presentó en el programa Sale El Sol y aseguró que Wendy Guevara no es un ejemplo para la comunidad LGBT+ porque no se considera mujer, por lo tanto señaló que no la representa.

Asimismo, aseguró que La Perdida da mala imagen a las mujeres trans, porque gracias a ella la gente considera que una mujer trans es un hombre con senos, mientras que Charlotte sí se siente mujer.

También señaló que la integrante del Team Infierno da la imagen de que para tener un hombre a su lado hay que pagar, esto en referencia a Marlon Colmenarez, pues Charlotte recordó que en redes sociales se dice que Wendy lo mantiene.

Esto respondió Wendy Guevara a Charlotte Lascuráin

Wendy Guevara quedó sorprendida de las declaraciones de su compañera influencer, sobre todo porque dijo que fue a su fiesta de cumpleaños en León y hasta la felicitó y se tomaron fotografías juntas.

“Está bien dañada la niña. Ahí estaba bien feliz en mi cumpleaños, hasta me dijo ‘Felicidades, Wendy eres un ejemplo’, y ahorita ya dijo ‘no, no es un ejemplo’, yo no quiero que me vea como ejemplo. Put*** loca, me da risa, ven por eso Kimberly le iba a dar sus cachetadas”, mencionó Wendy Guevara.