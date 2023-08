Luis Fonsi lanza adelanto de 'Pasa la página'; ¿se la dedica a Adamari López?

Luis Fonsi anunció el lanzamiento de su nuevo tema musical "Pasa la página", la cual verá la luz el próximo 24 de agosto. El tema no tiene para nada contento al público, quien especula que se trata de una indirecta a Adamari López, expareja del cantante.

El puertorriqueño y la actriz mexicana estuvieron casados de 2006 a 2010, pero su divorcio estuvo envuelto en la polémica, pues la Adamari estaba pasando por una complicada situación.

Y es que la también conductora había sido diagnosticada con cáncer de mama, por lo que estuvo atravesando por su tratamiento a la par de su divorcio. López ha señalado que su separación fue mucho más complicada que el diagnóstico de cáncer.

En entrevista con María Celesta Arrarás, Adamari López dijo: “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”.

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, apuntó la actriz.

Luego de varios años de su divorcio y después de haber superado el cáncer, Adamari López señaló que se siente realizada y feliz.

El internet se lanza contra Luis Fonsi

Es por ello que el público no tomó nada bien el adelanto del nuevo sencillo de Luis Fonsi, pues aseguran que se trata de una indirecta para su expareja. "Se tenía que decir y lo dije", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Los versos que se pueden escuchar en el adelnato publicado en redes sociales dice: "Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó".

El público se lanzó en contra del puertorriqueño y muchos señalaron que dejarían de ser seguidores del cantante: "Pensé que este tipo era más sabio. Aplícatelo. Ojalá nunca tenga que pasar por una enfermedad y te abandonen en ese preciso momento", "Horrible canción. Después de 13 años sacar un tema asi, es como tan ridículo, Luis Fonsi teniendo tanto potencial y vas a sacar está clase de tema. Que va cada día matan más la música".

"Me perdiste como fan y ah muchos más, sé un caballero y por que ahora? Llevan años separados no tiene ni pies ni cabeza lo que estás haciendo", dicen los internautas.

DGC