Nicola Porcella le manda FOTO íntima al Team Infierno ¿Wendy reaccionó antojada?

Los integrantes del Team Infierno de “La casa de los famosos México” se hicieron muy cercanos durante su estadía en el reality, la cual sigue hasta ahora y al parecer ya son amigos muy, pero muy íntimos, especialmente Nicola Porcella y Wendy Guevara.

Y es que a través de un Live que hizo en sus redes, Wendy recordó las bromas que le hacía a Nicola respecto al tamaño de su aparato viril y agregó que el peruano le pidió que ya dejara de hacerlas, pues fuera de “La casa de los famosos” ya no le dan gracia.

Wendy Guevara Especial

Pero la manera en la que Nicola Porcella se lo pidió fue muy peculiar, pues fue enviando una foto de su pizarrín al chat que tienen los integrantes del Team Infierno, para demostrarle a Wendy su verdadero tamaño y así impedir que se siga dañando su masculinidad frágil.

“Ay le dije a Nicola, nos tienes traumadas con tu órgano reproductor así y luego nos dice ‘que no la tengo así, se los voy a mostrar, se los voy a enseñar cuando salgamos’, y pues ándale que nos enseña y ahí tenemos ya la foto todos, hermanas, todos los del team infierno”, contó riéndose.

Posteriormente, la Wendy bromeó respecto a si debería vender o no el “pack” de Nicola Porcella y así ayudarlo a ponerle fin a las burlas respecto al presunto tamaño de su pequeño amigo.

Nicola Porcella Foto: Especial

“No pero si, ya, se vio todo y obviamente voy a empezar a vender la foto yo, pero nomas dejen que se me conecten las Nicolitas para empezar a vender yo la fotito para sacarle mucho jugo, no se crean no como creen nunca la vendería, ustedes deberían de ver el grupo del team infierno”, dijo la Wendy entre risas.

No obstante, Wendy no revelo expresamente si Nicola está bien dotadote o si su foto le dio ganas de llorar.