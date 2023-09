Ellas soy yo: ¿Quién es Valentina de la Cuesta, la hija más famosa de Sergio Andrade?

Sergio Andrade tuvo cerca de 10 hijos y en la serie de Gloria Trevi “Ellas soy yo” se están retratando los nacimientos de cada uno de ellos.

Una de las hijas de Sergio Andrade es Valentina de la Cuesta, la única de todos los que engendró que es muy famosa en las redes sociales.

¿Cuándo nació Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade?

Valentina de la Cuesta es hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, nació el 23 de septiembre de 1999, por lo que actualmente está a punto de cumplir 24 años de edad.

El nacimiento de Valentina, junto con el de los otros hijos de Andrade, fue muy sonado en la vida pública, porque justo en esos momentos en el año de 1999 se había destapado el clan Trevi-Andrade, en el que Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron acusados de secuestro, corrupción de menores y abuso.

Valentina de la Cuesta con su mamá Karla de la Cuesta Foto: Especial

En 1999 fue el año en el que nacieron la mayoría de los hijos de Sergio Andrade, pues el 6 de junio de 1999 nació Milton de la Cuesta, el hijo que el productor musical tuvo en Karola de la Cuesta y en noviembre de ese mismo año nació Ana Dalay, a quien procrearon el productor y Gloria Trevi.

Otros hijos de Andrade fueron Sofía y Antonia, a quienes tuvo con Sonia Ríos y Francisco Ariel, a quien tuvo con Karina Yapor.

Sin embargo, Ana Dalay murió y el resto de los hijos del productor musical fueron lograron vivir en paz con sus mamás, la mayoría no tienen redes sociales y están alejados de la vida pública, excepto Ángel Gabriel, el hijo que tuvo Andrade con Gloria en la cárcel en el año 2000, y Valentina de la Cuesta.

¿Quién es Valentina de la Cuesta?

Actualmente Valentina de la Cuesta tiene casi 24 años y se dedica a crear contenido en las redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene 150 mil seguidores, en la que comparte imágenes y video en los que habla de comedia o temas como el feminismo y el maquillaje.

Valentina de la Cuesta actualmente Foto: Especial

Valentina también es cantante y en YouTube ha lanzado algunos temas musicales como “Espectro nebular” o “Formas de amar”, asimismo, la joven artista ya ha debutado en televisión nacional presentad sus canciones.

También en TikTok tiene gran presencia con 1.6 millones de seguidores y sus videos de maquillaje, humor y también de música.

Así se enteró Valentina de la Cuesta de lo que pasó con el clan Trevi-Andrade

Valentina de la Cuesta ha ofrecido varias entrevistas en las que cuenta que ella está perfectamente enterada de todo lo que vivieron su mamá y su tía Karla y Karola de la Cuesta con Sergio Andrade y Gloria Trevi.

En una de las charlas, la influencer confesó que su mamá y su tía manejan de manera muy relajada el tema de que ella y Milton de la Cuesta son primos, pero también hermanos del mismo papá.

“Para mí fue un shock, no es normal enterarse de que tu primo es en realidad tu hermano. Él y yo somos primos hermanos, literal, pero para mí no tuvo ninguna causa porque yo con pero yo con él me llevo excelente. Siempre nos lo han manejado de una forma muy tranquila y relajada”, dijo la influencer.