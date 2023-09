Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, explota contra serie de Gloria Trevi

Valentina de la Cuesta es una famosa influencer y cantante que es hija de Sergio Andrade y que no dudó en pronunciarse sobre la serie de Ellas soy yo de Gloria Trevi.

La tiktoker es hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta y ha ganado fama por su contenido de comedia y de música en las redes sociales.

Recientemente la influencer asistió a un evento de creadores de contenido en donde dio su opinión sobre la serie de Gloria Trevi y aseguró que la producción es un insulto y hasta comparó el caso de su papá y Gloria con el del asesino en serie Jeffrey Dahmer.

“Obviamente es un insulto, quien lo vaya a consumir que sepa que es un insulto. Hay gente que cree que Jeffrey Dahmer en su ídolo”, dijo Valentina de la Cuesta.

Así se enteró Valentina de la Cuesta que su primo es en realidad su hermano

Hace tiempo Valentina ofreció una entrevista en el programa De Primera Mano en donde confesó que cuando se enteró que ella y Milton de la Cuesta son hermanos fue un shock, pero después todos lo asimilaron de buena manera.

Cabe recordar que Karla de la Cuesta y Karola de la Cuesta son hermanas y ambas mujeres fueron víctimas de Sergio Andrade y las dos se embarazaron casi al mismo tiempo del productor musical. Karola es la mamá de Milton, quien está alejado de la vida pública.

“Para mí fue un shock, no es normal enterarse de que tu primo es en realidad tu hermano. Él y yo somos primos hermanos, literal, pero para mí no tuvo ninguna causa porque yo con pero yo con él me llevo excelente. Siempre nos lo han manejado de una forma muy tranquila y relajada”, dijo la influencer.