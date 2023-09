Wendy Guevara apoya a mujer trans discriminada en la Cineteca; 'yo ya lo viví, es horrible'

Wendy Guevara se pronunció en contra de la situación de discriminación que se suscitó en la Cineteca Nacional. La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos pidió apoyo a las autoridades para que se fomente el respeto a las personas trans.

Fue durante una entrevista con medios de comunicación, a su llegada a su presentación en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México que Wendy Guevara cuestionada sobre lo que sucedió en la Cinetca Nacional.

"Yo ya lo viví. Me pasó en León, Guanajuato, en un baño que está subterráneo en el centro de la ciudad. A mí y a mi amiga Grecia nos sacaron", aseguró Wendy a medios de comunicación. "Es horrible, te sientes súper denigrada, te sientes super triste, es una cosa horrible de verdad. Le mando un beso y un abrazo a esta chica", apuntó la integrante de Las Perdidas.

Wendy Guevara pidió apoyo por parte de las autoridades para la comunidad trans, quienes constantemente son víctimas de discriminación: "Creo que debemos tomar más medidas que nos ayude el gobierno a nosotras porque somos unas personas normales que hacemos nuestras necesidades igual que todo mundo y que amamos y todo", dijo.

"Se me hace una estupidez que todavía exista gente con la mente tan cerrada y tan p*nd*ja de que 'no entres al baño porque ahí va a entrar no sé quién'", apuntó la influencer originaria de León, Guanajuato.

¿Qué pasó en la Cineteca Nacional?

Hace apenas unos días una mujer trans sufrió un acto de discriminación por parte de una mujer policía en los baños de la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México. La uniformada pidió a la mujer que saliera del baño de mujeres, provocando indignación entre quienes presenciaron el acto.

"¿Cuántas veces más va a pasar? Sacando a mujeres trans del baño de mujeres, yo soy una mujer trans", dijo la mujer, quien viste un vestido negro, en un video que circula en redes sociales.

🇲🇽🏳️‍⚧️ | Una persona transgénero fue expulsada del baño de mujeres de la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.



En las imágenes se observa como la mujer trans le grita a un policía “esto es un acto de discriminación en la Cineteca Nacional”, “Estamos cansadas”, asimismo expresa… pic.twitter.com/izGEMyawpK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023

