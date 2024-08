Critican a mesero por regresarle propina a cliente por ser poca: 'no necesito sus miserias'

Tal parece ser que algunos integrantes de la clase trabajadora sólo tienen el valor de enfrentar y amedrentar a los de su mismo estrato social y no a los patrones que los tienen explotados y con sueldo poco dignos, pues un mesero se volvió viral por presumir que le regresó la propina a un cliente porque era poca y remarcar que él no acepta miserias… más que la que le pagan en su jale.

A través de redes circula un video que grabó un mesero originario de Nayarit, en el cual se quejó de que un cliente sólo le dejó 36 pesos de propina cuando su cuenta fue de más de mil pesos. Cabe desatacar que en México la propina no es obligatoria, pero ese mito de dejar al menos el 10 por ciento de la cuenta es perpetuado por quienes manejan la industria restaurantera para no pagarle dignamente a los trabajadores del sector.

En el clip se ve al sujeto bien prendido diciendo que después de atender a unos clientes en un restaurante de Nayarit donde trabaja, decidió devolverles la propina que le habían dejado, ya que consideró que era una miseria, aparentemente igual que su sueldo.

"No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos dé nada más 36 pesos. Agarré el dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta y le dije 'amigo ahí le va su dinero. No necesito sus miserias'. Si tienen el dinero para pagar mil 200, para ir a comer, deberían tener dinero también para dejar propina", dijo.

Por si fuera poco, el mesero, mostró el ticket y sugirió que la propina debería ser obligatoria y que la gente debería dejar, al menos, el 20 por ciento de la cuenta.

"Aquí, en el estado de Nayarit, la gente es muy llorona. Aquí la gente no quiere pagar, no quiere dar nada. Me la chingo trabajando, mesereando, haciendo más cosas, para que me den 36 pesos de propina", agregó, sin decir los motivos por los cuales le da miedo pedirle a su patrón un mejor sueldo.

Loa internautas criticaron al mesero por su video y lo criticaron por su comportamiento hacia los clientes y no exigir un salario digno. Le dejaron comentarios como: “Lo que deberían de hacer los restauranteros es darles un sueldo digno a sus empleados para que se dejen de estas mamadas de la propina”, “Es evidente que por algo le dejaron 36 pesos y fueron muy generosos”, “Las propinas son a discreción del cliente y no es una obligación”, “te da miedo exigir un sueldo digno y te desquitas” con el clinte, patético" y “La obligación de un salario Justo”.