‘¡Es discriminación!’. Hombre acusa a empleada de tienda departamental de seguirlo y vigilarlo

La discriminación es uno de los temas que más intensamente se han discutido entre la ciudadanía mexicana los últimos meses. Entre declaraciones de racismo, privilegios y discriminación inversa, el tema ha abierto debates interminables en torno a la forma que las personas se dirigen y comportan en su día a día, atravesadas por estos sesgos.

Así, regularmente aparecen en redes sociales denuncias ciudadanas sobre casos de discriminación, particularmente sobre tratos preferenciales por motivos de aspecto físico, tono de piel, nivel socioeconómico y otros. ¿Será que el problema nunca termina?

Esta vez, una situación similar se reportó en una tienda departamental de la cadena Walmart, específicamente en la sucursal Portal Centenario, al sur de la Ciudad de México, donde un hombre grabó el conflicto que tuvo con una trabajadora del lugar a causa de que, según acusó él, ella lo sigue todo el tiempo con ánimo de vigilarlo.

Hombre inició una pelea con la mujer que presuntamente lo sigue, así como con un par de policías. Foto: Redes sociales

En el video compartido a través de TikTok por el usuario @misionerodelbox, se mira cómo el hombre recorre los pasillos del supermercado mientras, en reiteradas ocasiones, se encuentra con una mujer en los pasillos.

Ante esta situación, el hombre decide confrontarla y preguntarle por qué lo está siguiendo, lo cual la mujer niega. Inmediatamente, ella lo acusa por estarla grabando y pide ayuda a un policía del lugar. En ningún momento, da explicaciones sobre la presunta persecución al hombre.

Sin embargo, a lo largo del video, él denuncia que no es la primera vez que se siente acosado por la misma mujer, quien, señala, siempre los sigue a él y a su hijo cuando asisten al lugar para comprar juguetes.

En una segunda parte, el hombre advierte que la mujer se escondió una vez terminada la discusión, pero que “esto no se va a quedar así” .

“Ve a Conapred”, le dicen

Los comentarios del video dividieron a los internautas. Algunos confirmaron que, según su propia experiencia en éste y otros centros comerciales, creen en las palabras del hombre, pues aseguran que también se han sentido perseguidos y acosados por personal de seguridad.

“Lo mismo me hacen a mí, me da mucha impotencia”, “A mí me pasa lo mismo siempre que voy con mi familia” y “Yo cada que voy a ese mismo Walmart de Portal Centenario a mi esposa, hijo a mí siempre nos siguen los de seguridad”, fueron algunos de los comentarios de los internautas que expresaron afinidad con la situación.

Uno más, le sugirió al hombre asistir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organización encargada de resolver quejas por actos de discriminación cometidos por particulares o funcionarios federales.

Sin embargo, otros más contradijeron al hombre, y señalaron que por su apariencia física comprendían por qué los elementos de seguridad de la tienda los siguieron .

Me sorprenden las respuestas de las personas de que "no es racial", claro que lo es, México es un país sumamente racista aunque todos lo nieguen. — Rokola Daddy (@albertoqunev) April 30, 2023

Discriminación, una realidad en México

A pesar de las opiniones divididas que generó el video, las cifras de discriminación en México continúan alertando a especialistas.

Así, según datos de la Conapred, de 2012 a 2022 se recibieron ocho mil 113 reportes de casos de discriminación, de los cuales sobresalió la cifra de aquellos referentes a la cometida en el rubro laboral. Es decir, de todos los casos, a tres mil 915 personas se les negó un empleo por alguna condición personal.

Sin embargo, la discriminación está regulada en el país, particularmente a través de la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.

