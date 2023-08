Despiden a una empleada por fingir trabajar cuando estaba en home office

Aguas porque esta también te la pueden aplicar a ti y con justa razón. Desde que se implementó el home office como una opción para trabajar desde casa, también se tuvo que confiar en los trabajadores para poder hacer su labor desde su domicilio, sin necesidad de estar siendo supervisados 24/7 por sus superiores (aunque quizá muchos de ellos también abusaban, pero esa es otra historia).

Muchos trabajadores y trabajadoras optaban en las encuestas por el trabajo en casa, sin embargo, muchos de ellos lo hacían por la comodidad de no ser supervisados o no tener al jefe "encima". Decían trabajar sin realmente hacerlo y sucedió lo que vivió Suzie Cheikho, una joven que fue despedida por fingir que estaba trabajando cuando realmente no lo estaba haciendo, en la modalidad de home office.

¿Cómo supieron que no estaba trabajando?

Usando una tecnología de registro de pulsaciones del teclado. Así fue como se dieron cuenta que Suzie no estaba trabajando. Ella laboraba para una famosa empresa de seguros en Australia y cuando ellos sospechaban que Suzie no estaba trabajando lo que le correspondía, fue que instalaron este programa para verificar que sí estaba realizando sus actividades correspondientes, estando en home office.

Suzie estaba a cargo de crear documentos de seguros, cumplir con plazos reglamentarios y supervisar el cumplimiento del trabajo desde su casa, pero la despidieron por no estar disponible en muchas ocasiones y por no completar un encargo que finalizó con una multa para la empresa en la que trabajaba.

Le advirtieron sobre su rendimiento y la pusieron en un plan de mejora en donde monitorearon su actividad en la computadora por 49 días hábiles. En plan consistía en examinar las veces que presionaba las teclas de su computadora. En 49 días, Suzie comenzó tarde 47; terminó más temprano de su horario en 29 y no trabajó en 4 días. Cuando estaba en línea, tuvo cero pulsaciones en 117 horas en octubre, 143 en diciembre y no cumplió con las horas de trabajo requeridas.

La mujer fue despedida en el momento en que se comprobó su nula actividad laboral. Especial

Justificó su bajo rendimiento por dificultades personales

Aunque Suzie dijo que no era justo que la hubiesen despedido, refirió que ese bajo rendimiento se debió a problemas personales que debía solucionar. "Estoy atravesando muchas dificultades personales que han afectado mi salud mental, y lamentablemente, creo que esto ha impactado mi rendimiento y trabajo", sentenció.

Este tipo de implementaciones para saber si los empleados trabajan o no, han resultado polémicas en muchas partes del mundo, sin embargo, otros más están de acuerdo en que se implementen, para saber si se está trabajando desde casa, o no. ¿De qué lado estás tú?