Estafan a cajera de OXXO con un absurdo billete de... ¿520 pesos?

Ya habíamos contado la historia de cómo se están llevando a cabo estafas con billetes de "120" pesos. Entre el billete de 20 y de 100 se hace un híbrido de tal forma que el receptor no se da cuenta que está siendo víctima de un fraude, de un robo. Ahora vuelve a pasar, pero con un billete de "520" pesos.

En esta ocasión fue una tiktoker que trabaja en un OXXO, quien contó cómo fue estafada por un cliente que le pagó con un billete de "520" pesos.

'¿O son 20 o son 500?'

La usuaria Lupana Cano, relató cómo es que durante su turno como cajera en un OXXO, recibió un billete falso de 520 pesos, sin darse cuenta. "Oigan, estoy haciendo un corte y estos se están riendo de mí por tonta que soy. Alguien me dio este billete. ¡No manchen! ¿Esto qué es? ¿Son 520? ¿O son 20 o son 500?", dijo DuaLupita.

"Bueno, a mí me va a faltar tan sólo 20 pesos en el corte, pero mira... Voy a pagar 20 y me voy a quedar con este de recuerdo. Pero... no sean así, chequen bien el billete", dijo la joven.

¿Qué hacer si recibo un billete falso?

Primero, ser consciente de que es un billete falso. Segundo, no hacer uso de él porque esto te puede acarrear sanciones. El Banco de México es claro al decir que hacer pagos con una pieza falsa es un delito federal que se castiga hasta con doce años de prisión. Entonces, el usuario "debe llevar el billete o moneda que parece falsa a cualquier sucursal bancaria para que lo/la envíen gratuitamente al Banco de México para su análisis".

Si recibiste el billete falso de un cajero automático, el Banco de México tiene un mecanismo a través del cual podrás realizar un reclamo para recibir el monto del valor del billete que te debía dar el cajero. En este sentido, debes acudir al banco al que pertenezca el cajero automático de donde dispusiste ese efectivo o a la ventanilla bancaria.

Así luce el billete fake de 520 pesos. Especial

¿Qué debo llevar al banco para que me regresen el monto del billete falso?