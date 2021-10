Evil be like: ¿Cuál es su origen y los mejores MEMES?

Una nueva tendencia viral surgió en las redes sociales y se trata de los memes llamados “Evil be like”, que te muestra el lado oscuro o el gemelo malvado de cualquier persona.

¿Cuál es el origen del Evil be like?

En redes sociales circulan una versión del origen del meme de Evil be like, la cual dice que surgió gracias a un mensaje de Twitter en el que una usuaria cambió el título del disco de Ariana Grande “God is a woman” por el de “Ariana Grande evil be like: ‘God is a man”.

Sin embargo, hay otros usuarios que consideran que realmente surgió en Facebook por una imagen de Martin Luther King, pero con aspecto maléfico.

¿De qué se trata el Evil be like?

Los usuarios de las redes sociales se han dedicado a compartir y crear memes de Evil be like. Se trata de que una fotografía luzca con efecto de negativo para dar un aspecto de diabólico a las personas.

La tendencia consiste en poner en negativo la foto y colocarle una frase conocida por la persona, pero que diga lo opuesto: por ejemplo en el de Celia Cruz, ella era conocida por decir “azúcar” y en su Evil be like ahora el personaje dirá “sal”.

Se desatan los memes de Evil be like

En redes sociales los usuarios hicieron una gran cantidad de memes en los que tomaron las fotografías de diferentes famosos para convertirlos en su versión Evil be like. Entre los famosos que protagonizaron los memes están Queen, Shakira, The Beatles, entre otros.

A continuación te dejamos los mejores memes de Evil be like.

evil mi tía be like pic.twitter.com/9ozFhLVXj8 — th (@thaaliiaaaaaaa) October 18, 2021

Hilo de memes “evil be like” porque sí me he reído mucho con algunos pic.twitter.com/iKzrQjjUfQ — Gustaco al pastor (@GustavoAlvz) October 19, 2021

este es el superior evil be like y no lo discutiré pic.twitter.com/z0L9Wt0jad — perro panson (@reginaherreram) October 19, 2021

