Instalan muñeca de El juego del calamar en paso peatonal; detecta desobedientes

Fue un poco desconcertante para muchas personas el ver la enorme muñeca de ‘El juego del calamar’ cerca de un paso peatonal, y volteando a mirarlos.

Resulta que, en las afueras de un centro comercial en Filipinas, se instaló una muñeca como la de ‘El juego del calamar’, que voltea hacia los peatones que caminan cuando la luz está en rojo.

Los ojos de la muñeca se ponen rojos cuando detecta peatones imprudentes, y aunque al principio causó expectación, ahora muchas personas se toman fotos junto a ella.

El juego del calamar y la muñeca más famosa del 2021

La muñeca se hizo famosa mundialmente tras su impactante aparición en la serie surcoreana.

En el primer episodio, los concursantes de un macabro experimento juegan ‘Luz verde, luz roja’, supervisados por la figura gigante, que los “elimina” cuando pierden,

(Alerta de spoiler, si es que no la has visto) Lo que no se imaginaban es que serían eliminados también del planeta, pues quienes pierden son asesinados. Esta escena se volvió una de las partes más llamativas de la serie, y le ha valido muchos millones de espectadores.

AHM