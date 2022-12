¡El más fan! Perrito "bichote" se emociona y "canta" las canciones de Karol G (VIDEO)

¿Bad Bunny?, ¿Bellakath? ¡Háganse a un lado! Karol G es la única artista capaz de emocionar y hacer "cantar" como todo un "bichote" a Koko, un perrito como ninguno.

El lomito, de raza border collie, es el fan número uno de la cantante colombiana por la forma tan peculiar de reaccionar a sus canciones, con estruendosos aullidos que lo han llevado a ser la sensación entre usuarios de TikTok.

Todo comenzó cuando una joven puso en su televisión el videoclip "200 copas" de Karol G, cuando rápidamente el perrito se levantó, se acomodó frente a la pantalla y empezó a "cantar" a todo pulmón.

“Mi perro cuando escucha a su artista favorita", dice el clip de tan sólo unos segundos mientras el can da vueltas, mira el televisor y mueve su cola sin dejar de aullar.

Koko, quien demostró ser un perrito muy inteligente, fue puesto a prueba para comprobar que es, en efecto, el más fan de la reggaetonera.

Usuarios de TikTok propusieron a los cuidadores de Koko que experimentaran con la música de otros artistas para ver su reacción; no obstante, como era de esperarse, no se inmutó ni siquiera ante el ritmo de "Tití Me Preguntó", de Bad Bunny.

Muchas personas han puesto en duda si realmente Koko disfruta la música, al decir que las canciones podrían no agradarle; sin embargo, sus adorables reacciones han provocado cientos de comentarios positivos.

CEHR