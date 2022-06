Karol G empodera a bichotas en la Arena CDMX

Más de dos horas de concierto fueron suficientes para que Karol G demostrara en la Arena Ciudad de México por qué es la “diosa” del reguetón y el trap. La noche del sábado, ante cerca de 22 mil “bichotas” y “bichotos”, la cantante colombiana cumplió el sueño de una generación: volver a cantar en vivo “Sálvame” con Anahí. Durante todo el concierto la artista ofreció perreo, sus mejores éxitos —“Bichota”, “Provenza” y “Tusa”— y le dio varios consejos de amor propio a sus fans.

La gran sorpresa llegó a la mitad del show cuando hizo subir al escenario a la cantante mexicana Anahí, quien tenía 11 años de no pararse ante el público, sin RBD. Ambas interpretaron el tema “Sálvame”, que fue entonado al unísono por el público.

Las dos estaban visiblemente emocionadas. Anahí tuvo que recuperar el aliento para poder dirigir unas breves palabras a sus fans: “Saben que he estado un poco lejos, los nervios son fuertes, siempre están en mi corazón, lo que juntos vivimos no se olvida nunca” y remató con un “nunca dejen de creer en sus sueños, son una generación increíble”.

Karol G derrochó energía en el escenario. Fotos Cortesía: Claudia García

Aunque el espectáculo de la gira Bichota Reloaded Tour empezó más de una hora después de lo programado, a las 22:10 horas, Karol G derrochó energía en el escenario de la Arena Ciudad de México porque, como lo dijo, esta noche se vino a “cantar, a bailar y a perrear”.

Karol G en diosa y bien “bichota” — pantalón blanco, blusa plateada y gafas negras con blanco— apareció para arrancar con “Sejodioto” y “Mi cama”.

“Estoy muy emocionada de que llegara este día en especial, nos vamos a poner una chimba”, advertía en los primeros minutos del show y no se equivocó porque acompañada de un grupo de mujeres —guitarra, bajo, teclados y batería— , además de talentosas bailarinas, ofreció una noche inolvidable.

Los presentes se fueron bien “mamacitas” y “papacitos” al espectáculo y por ello Karol G los chuleó: “Se vieron todas muy lindas para el concierto, con los pelos verdes, un atuendo que casi que me lo pongo yo”, les dijo. Y es que no faltaron los tintes o pelucas en color verde, los maquillajes con brillos, los shorts pegaditos, las faldas, los tops o los vestidos cortos, porque también se trataba de venir bien “bichotas” y “bichotos”.

Karol G derrochó energía en el escenario. Fotos Cortesía: Claudia García

Después vinieron los temas “De Poblado”, “Ay, Dios Mío!” y para conmemorar que se cumple un año de su último álbum, KGO516, cantó “Gato malo”, que es una de sus favoritas de ese disco.

Tras una pausa, Karol G se cambió de vestuario para deslumbrar con un leotardo rosa y unas botas largas en color blanco. En esta parte del espectáculo, si ya el perreo estaba a tope, sus fans, en su mayoría grupos de amigas o mamás con sus hijas, gozaron como nunca con “El barco” y “Créeme”.

Antes de entonar “A ella”, la intérprete contó: “La escribí hace muchos años, porque así como a ustedes, a mí también me rompieron el corazón. No estaba pensado en él, ésta se la hice a ella”.

Los tintes y pelucas color verde no se hicieron esperar entre las asistentes. Fotos Cortesía: Claudia García

Como se trataba de un show entre amigas, la “Bichota mayor” les dio un consejo: “Usted se merece algo mejor y si no lo suelta, nunca le va a llegar, seguro les está esperando algo mejor”.

Tras eso la colombiana entonó: “El Makinon” y “El secreto”, temas que estaban entre los más esperados. Después de una pausa, casi en la recta final del show, la intérprete sorprendió subiendo sobre una plataforma en la parte de atrás de la pista, por lo que sus fans corrieron hacia allá para poder estar cerca de ella.

Ahí cantó “Ahora me llama”, “Ocean” y su gran éxito “Provenza”. Después volvió al escenario para deleitar con “Don’t Be Shy”, “200 copas” y “Mamiii”, éste último tema para los “tóxicos”.

Ya pasada la medianoche aún el público quería seguir la fiesta, así que Karol G cantó dos temas con los cuales no se podía ir: “Bichota” y “Tusa”, que en la cúspide del éxito no se pudieron disfrutar fuera de casa por la pandemia. Y como eso no fue suficiente, porque todos querían continuar, la colombiana les volvió a interpretar “Provenza” para ahora sí despedirse a las 00: 18 horas.