¡Gana más que un profesional! Hay vacantes como botarga de Dr. Simi y el sueldo se vuelve viral

A usuarios en redes sociales les sorprendió lo que gana una persona que trabaja como botarga de Dr. Simi, algunos lo compararon con su trabajo actual.

El peluche del Dr. Simi se ha vuelto muy popular en conciertos, ya que lo avientan a los y las artistas, pero también las botargas han sido representativas en la cultura popular mexicana.

Por medio de redes sociales se volvió viral el sueldo de un botarguero de Dr. Simi, porque s upera la cifra que gana un profesionista recién egresado o con algunos años de experiencia.

Salario de una botarga del Dr. Simi

Según los anuncios que ponen fuera de las Farmacias Similares y con los volantes que circulan en redes sociales, un botarguero de Dr. Simi gana 9 mil 160 pesos al mes. Su horario de trabajo es de 7 horas al día y tienen todas las prestaciones de ley básicas, además de superiores.

Esto es lo que obtienen los y las trabajadoras de botargas:

Algunos extras son el Seguro de vida.

Apoyo académico para la educación.

Uniforme.

Apoyo en caso de que fallezca un familiar.

Permiso de goce de sueldo.

Descuento en las Farmacias Similares.



Las prestaciones de ley que reciben son:

Prima vacacional.

Seguro social.

Aguinaldo.

Vacaciones.

Prima dominical.

Infonavit.

Fonacot.

Días festivos laborados.

Permiso de alumbramiento para hombres.

Estas son las prestaciones que tienen quienes trabajan como botarguero de Dr. SIMI. Foto: Especial

Algunos usuarios en Twitter comentaron que está mejor que su empleo actual: "La botarga de Dr. Simi tiene más prestaciones que yo…"; "yo sé que dios me trajo al mundo para ser botarga de dr simi it’s my ultimate mission and i WILL do it just not yet".

En México puedes ser botarga del Dr Simi o sommelier de Pujol por (casi) el mismo sueldo.



Solo que para la segunda te piden certificaciones, idioma, experiencia en alta cocina. pic.twitter.com/uDDdWqE5NQ — Terror Restaurantes MX (@TerrorRestMX) February 6, 2023

Médicos, economistas, abogados, profesores, todos ganan mucho menos que la botarga Simi actualmente 🥺 pic.twitter.com/NCa3vymHPF — Tu tío burgués (@llantodeburgues) February 7, 2023

Pagan más por ser botarga del Doctor Simi que ser reportero, editor o fotógrafo en un medio de comunicación en México. Qué pinche tristeza. pic.twitter.com/HBpSdRTIBc — Roger García (@elrogerqro) February 6, 2023

Síguenos también en Google News

FBPT