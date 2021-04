Graduada agradece tiernamente el esfuerzo que su papá bolero invirtió en su educación

Las graduaciones en tiempo de pandemia han tenido que desarrollarse de una manera diferente, sin embargo, el esfuerzo de los estudiantes siempre es valorado por sus padres, pero ¿qué pasa con el esfuerzo de ellos? Una joven le recordó a la población que el esfuerzo de los padres es algo que se debe reconocer y por ello agradeció con una emotiva sorpresa a su padre.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar como una joven vestida con toga y birrete le prepara un reconocimiento especial a su padre, quien gracias a su trabajo como bolero logró solventar los gastos de manutención de la hoy graduada en la carrera de Administración de Empresas.

En el video, presuntamente grabado en México, el padre bolero está atendiendo a un hombre en su puesto, mientras su hija se encuentra atrás de él compartiendo un tierno mensaje que hace honor al esfuerzo de su padre, quien se encuentra tan enfrascado en su trabajo que ni si quiera se inmuta de la presencia de su hija.

Pues es hasta que su cliente le dice que alguien le trajo una sorpresa, que el padre bolero descubre que su hija lo ha ido a visitar al trabajo, quien posteriormente le pide que se siente y procede a bolearle sus zapatos mientras le expone:

“Papá, me he dado cuenta que en todo este tiempo no te he boleado los zapatos. Me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho. Este logro no es sólo mío, gracias por apoyarme”.