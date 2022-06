Hombre se divorcia de su esposa porque ella le cocinaba lo mismo todos los días

El caso de un hombre se volvió viral en redes sociales tras darse a conocer que se divorció de su esposa porque ella le cocinaba fideos instantános todos los días.

Todo sucedió en la India cuando, el juez principal del tribunal del distrito de Ballari, ML Raghunath informó a The New Indian Express, que una mujer le preparaba la misma comida para el desayuno, almuerzo y la cena a su esposo, por lo que decidió nombrar el proceso como "caso Maggi" en honor a la marca de sopa instantánea.

"Su esposa no sabía cómo preparar otra comida que no fueran fideos Maggi", comentó Raghunath, quien aseguró que la pareja estuvo separada durante un año antes de solicitar el divorcio, tal como lo estipula la ley local, pero que finalmente se lograron divorciar bajo mutuo acuerdo.

"Los casos de divorcio están aumentando drásticamente a lo largo de los años. Si no existiera tal ley, habría solicitudes de divorcio presentadas directamente desde los salones de bodas", agregó el juez.

De acuerdo con The New Indian Express, las solicitudes de divorcio han ido en aumento durante los últimos años en India, con causantes que varían desde no hablar con la pareja, a poner sal en el lado equivocado del plato, o por coser el traje de boda de un color diferente.