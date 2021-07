¿Cuándo y a qué hora se podrá jugar el Pokémon Unite en Nintendo Switch en México?

Los usuarios de Nintendo Switch esperan el lanzamiento de Pokémon Unite este 21 de julio, pero la compañía ya permite la precarga del mismo desde ahora.

Los jugadores ya pueden descargar gratis el Pokémon Unite en su Nintendo Switch, sin embargo, no podrán jugarlo sino hasta el 21 de julio.

Pokémon UNITE sale el 21 de JULIO. Se viene el vicio. pic.twitter.com/925TSBvzj2 — Yoel Ramírez (@FolagoR) July 15, 2021

Para obtener el Pokémon Unite los usuarios deben entrar a la Switch eShop, ya sea a través de la consola o en el sitio web de Nintendo, no se deben preocupar por el precio ya que la descarga es gratuita.

¿A qué hora se puede jugar Pokémon Unite?

Para los usuarios que ya tengas descargado en juego en su consola híbrida tienen que esperar para poder jugarlo, ya que en México será habilitado a partir de las 2:00 am de este miércoles 21 de julio.

En cada país habrá una hora distinta en la que se liberará Pokémon Unite. En Ecuador, Colombia y Perú será igual que en México, a las 2:00 am, mientras que en Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay será a las 3:00 am, en Argentina y Uruguay está disponible a las 4:00 am.