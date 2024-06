¿A poco llega a Hogwarts? Joven regio se disfraza de Harry Potter para ver a La Emperatriz 2816

"Decidí con todo respeto vestirme de Harry Potter ya que fue una de las sagas con las que crecí". De esta manera, Ramón Andrade García, un joven originario de Monterrey, Nuevo León, deseó aprovechar el paso de la locomotora La Emperatriz 2816, para no sólo hacer un homenaje a la saga protagonizada por Daniel Radcliffe, sino porque no sabe si en algún momento la magia volverá a suceder para que tenga la oportunidad de observar un tren de estas magnitudes.

A través de las redes sociales, la historia de este joven se hizo viral y hoy te contamos un poco no sólo de la perspectiva y lo que sintió al ver a La Emperatriz 2816, sino también lo que sintió al compartir su experiencia con la gente que se dio cita en el mismo lugar que él, para ver pasar a la legendaria máquina de vapor.

'No pude evitar recordar el Expreso de Hogwarts y Harry Potter'

Ramón Andrade García esperó paciente el paso de La Emperatriz 2816 para llevar a cabo lo que tenía planeado desde que se enteró que la legendaria máquina de vapor recorrería desde Calgary hasta la Ciudad de México, para celebrar su aniversario y destacar la importancia de los trenes aún con toda la tecnología en transporte que hay en la actualidad.

Preparó entonces su disfraz, se reunió con un fotógrafo o fotógrafa y decidió emular ser parte de la saga de la película Harry Potter, en algo que considera un sueño hecho realidad. "Fue una de las sagas con las que crecí y en las cuales los estudiantes del Colegio de Hogwarts de magia y hechicería, asisten jóvenes magos para desarrollar sus habilidades mágicas", escribió en Facebook al compartir las imágenes.

En el posteo, siguió con la explicación: "Para poder ir al colegio tenían que ser trasladados en un tren de vapor llamado el Expreso de Hogwarts que circulaba en el andén 9 3/4 de la estación King's Cross en Londres y la estación de Hogsmeade, es por ello la decisión de vestirme así porque sólo lo veía en películas y no se si un día volveré a ver un tren igual".

'Que nunca se nos olvide que la sonrisa de un niño vale más que todo en el mundo'

Si bien hubo gente que no entendía el disfraz de Harry Potter de Ramón Andrade, o incluso quienes se burlaron de él al verlo llegar caracterizado, él explicó que lo que más le gustó de haber vivido esta experiencia es ver cómo los niños y niñas que sí entendieron su referencia, le pidieron fotos y compartieron con él su felicidad.

"Algo muy bonito fue ver la cara de esos niños con esa sonrisa al verme, le pedían a su mamá que me tomara fotos con ellos, realmente no se quiénes son porque hubo muchos que no reconocí, pero les agradezco que me pidieran fotos y fueron felices al prestarle la varita mágica, porque en ellos aún está esa ilusión de que la magia existe y que pueden ser un día magos [...] al final de todo se queda uno con lo bonito de hacer feliz aunque sea por un momento a alguien más, porque nunca sabemos cómo andan las demás personas pero con el hecho de ver que los demás sonríen y son felices un pequeño momento, yo también lo soy. Con esto cerramos esta etapa de Harry Potter y esperemos con que más nos sorprenderá la vida para poder seguir cumpliendo sueños", finalizó.

A continuación te compartimos las fotos que se tomó este joven que ya materializó su sueño con ver pasar a La Emperatriz 2816.

