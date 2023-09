Jóvenes cubren con ladrillos la puerta de su amiga para que no se case ¿esos sí son amigos? | VIDEO

Casarse es algo que se debe pensar y planear con tiempo, aunque algunas personas en algunas ocasiones no están de acuerdo, tal es el caso de unos amigos que trataron de impedir una boda de una forma poco convencional.

Por medio de TikTok se volvió viral un video de unos amigos que planearon impedir una boda de una forma "original", hasta el momento, el clip cuenta con más de 18 millones de reproducciones.

En la descripción del video indicaron: " Tu amiga se casa y la noche anterior pasa esto delante de su casa ", esto debido a que colocaron ladrillos con cemento en la puerta de la mujer para impedir que saliera y asistiera a su boda.

¿Si se casó?

En un segundo video los jóvenes compartieron que en la madrugada la novia se dio cuenta "en plena faena a las cinco de la mañana", por lo que no pudieron continuar y la boda si se realizó.

Tras la acción los cibernautas no hicieron esperar los comentarios y entre algunos destacados le indicaron: "el verdadero amiga date cuenta", "típicas bromas de pueblos a los novios me encanta, que no se pierdan las viejas costumbres", "me hacen esto el día de mi boda y no salgo por la puerta", "yo buscando albañiles para que me arreglen el patio", "pobre novia, la cara que pondría seria un poema", "el verdadero: tengo que impedir esa boda tengo que impedir que se casen", "el albañil con el cigarrillo en la boca es auténtico, nada de marca blanca", "con esos amigos para que quieres enemigos", "muy bien, para eso están los amigos, para prevenir que no le entre el agua dentro de casa".

