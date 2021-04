Luis Miguel: La Serie: Así fue en la vida real cuando Luis Miguel conoció y cantó para Frank Sinatra (VIDEO)

La segunda temporada de Luis Miguel: La Serie revelará una etapa más adulta de El Sol y otros momentos emblemáticos de su carrera como el día que conoció a Frank Sinatra e hizo un dueto con él.

En Luis Miguel: La Serie se puede ver el momento en el que el manager de Luis Miguel le informa que va a viajar a Nueva York para conocer a Frank Sinatra.

En el encuentro “La Voz” le dice a “El Sol”: “Dicen que eres un gran cantante”, a lo que Luis Miguel le responde: “Lo intento”.

Producto de su encuentro, en 1993 Luis Miguel colaboró en el disco de duetos de Frank Sinatra, “Duets II”, ahí cantó junto a “La Voz” el tema Come Flye With Me, sin embargo, debido a sus apretadas agendas de trabajo no pudieron grabarlo juntos de manera presencial, sino que cada quien grabó su parte y después con edición se ensamblaron las voces.

Luis Miguel cantó para Frank Sinatra en 1995

Tiempo después del primer encuentro en Nueva York que se retrata en Luis Miguel: La Serie, El Sol participó en el homenaje a Frank Sinatra con motivo de su cumpleaños 80, el cual se celebró en el Shrine Auditorium, ubicado en Los Ángeles, en 1995.

Luis Miguel fue el único cantante hispano invitado al festejo. Estrellas como Ray Charles, Little Richard y Bob Dylan también estuvieron presentes en el homenaje.

El Sol, tal como se verá en Luis Miguel: La Serie, cantó para Frank Sinatra el tema de Come Fly With Me, y al final del homenaje todas las celebridades invitadas cantaron el tema New York, New York, al que se unió “La Voz” para cerrar con broche de oro la celebración.