"Luis Miguel, la serie": Así fue el día en que Luis Miguel se enteró que Hugo López iba a morir

En la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se vuelve a hablar de la relación que tenía Luis Miguel con su amigo y mánager Hugo López, quien falleció en 1993 a causa de cáncer.

Hugo López apoyó a El Sol en los momentos más difíciles de su vida, tal como se retrata en “Luis Miguel, la serie”, incluso fungió como un padre para el cantante, pues constantemente lo guiaba para tratar de hacer las cosas bien.

En una entrevista de 2018 que ofreció Lucía Miranda, viuda de Hugo López, para el portal Teleshow de Infobae, reveló cómo fue la reacción de Luis Miguel al enterarse que su mánager y amigo estaba a punto de morir por el cáncer de colon.

En la conversación Lucía recordó que su esposo fue diagnosticado con cáncer de colon a principios del año 1993, el papá de Hugo también falleció a causa de la misma enfermedad.

Lucía Miranda señaló que Hugo era muy discreto y no le contó a nadie sobre su padecimiento, ni siquiera lo comentó en Televisa en donde trabajaba.

Luis Miguel y Hugo López en la vida real y los actores que los interpretan en "Luis Miguel, la serie" Foto: Especial

“Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, contó Lucía a Teleshow.

Sin embargo, llegaría el día en que Luis Miguel se enteraría de lo que le estaba pasando a Hugo López y Lucía contó que El Sol se enteró 14 días antes de que muriera su mánager.

“Ese día no me lo olvido más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…’. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole ‘Sí, Hugo, sí, sí…’", recordó la viuda de Hugo López.

Te puede interesar Luis Miguel: Lucía Méndez asegura que es el gran amor de Luismi (VIDEO)

Asimismo, contó que el cantante, cuya historia de vida fue llevada a Netflix con “Luis Miguel, la serie”, estuvo muy afectado al enterarse de la enfermedad de su representante.

No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: "¡Put&%, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?! Lucía Miranda, viuda de Hugo López

¿“Luis Miguel, la serie” recrea el momento en que Luis Miguel se entera de la muerte de Hugo López?

En los avances que se vieron del capítulo cuatro de “Luis Miguel, la serie” se puede ver el momento en que el personaje de Hugo señala que tiene que hablar con Luis Miguel para darle una noticia que “le va a partir el alma”. Aunque no se sabe exactamente de qué se trata los fans aseguran que es sobre su enfermedad.