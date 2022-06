Así es el lujoso estilo de vida de Fofo Márquez entre animales exóticos, antros y Lamborghinis

El influencer Fofo Márquez reveló más detalles sobre su lujoso estilo de vida que presume en las redes sociales.

Fofo Márquez, quien recientemente estuvo envuelto en la polémica por decir que el hijo de Santa Fe Klan podría ser suyo, asistió al programa de Jessie Cervantes en el que contó más sobre su lujosa vida.

Así es la lujosa vida de Fofo Márquez

El influencer dijo que cuando se volvió viral fue gracias a que comenzó a compartir videos de todo lo que consumía en los antros en donde pagaba cuentas de más de cien mil pesos. Incluso contó que la fiesta más intensa fue una que costó casi un millón de pesos, aunque Karely Ruiz lo acusó de no pagar la cuenta de 60 mil pesos y se la dejó a ella.

“Poníamos esas cantidades de: ‘Nos toca de 100 mil pesos’. Luego muchos no podían poner esas cantidades, entonces agarrábamos y nos aventábamos cuentas muy altas, de más de medio millón de pesos. Y eso lo empecé a grabar y fue mi primera viralización”, contó Fofo Márquez.

El influencer señaló que como parte de su lujoso estilo de vida es que es amante de los animales exóticos, pues su familia tiene un zoológico privado en el que han tenido tigres, panteras, entre otros. Además recalcó que su zoológico está regulado por las autoridades.

te puede interesar Karely Ruiz exhibe que Fofo Márquez se fue de antro sin pagar cuenta de $60 mil y se la dejó a ella

“Tenemos un pequeño zoológico privado donde tenemos tigres, panteras, jaguares, leopardos. Tenemos una colección muy bonita que está regulada por la Profepa y la Semarnat, pero ya no lo grabo por las políticas de Instagram, porque la gente está en contra de todo eso, pero les damos una vida excelente. Y cuando ya no los podemos tener hasta los donamos. Tuve un tiburón, un tiburón blanco, he sido la primera persona en México en tener uno”, contó el tiktoker.

Fofo Márquez también dijo que tiene muchos autos lujosos, pero el que ha presentado en redes sociales es un Lamborghini valuado en cuatro millones de pesos.

También reveló que usa la tarjeta American Black, “pero mis papás me limitan mucho en eso y me la dan para viajes. 25 familias son las que cuentan con esa tarjeta. Con las fiestas que me aventaba ya no me la dan siempre”, contó.

Finalmente, mencionó que ya no vive en México por la inseguridad y que nunca se ha subido al Metro de la CDMX, pero que en Barcelona sí lo hizo.