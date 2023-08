VIDEO | 'Llora por el dolor': Mamá se arrepiente de dejar que su hija de 10 años se ponga uñas acrílicas

Ponerse cualquier producto en el cuerpo, tiene siempre consecuencias, ya sea positivas o negativas, pero siempre tiene efectos secundarios. Con los productos para adelgazar, por ejemplo, está el efecto de rebote; con las pestañas, la posibilidad de que entre pegamento al ojo y lo infecte; y las uñas, causar quemaduras irreversibles en las cutículas. Al menos así lo enuncian los profesionales a La Razón.

Si en el cuerpo adulto esto es complicado, ahora imagínate los efectos que podría causar en una menor. A través de TikTok, una mamá compartió su experiencia al dejar que su pequeña de 10 años se colocara uñas acrílicas y el dolor que le provocó en sus manitas el hacerse este procedimiento que parecía inofensivo para ella, pero que al final no lo fue.

Una experiencia traumática con dolores intensos

Whitney Ainscough, una mamá que vive en South Yorkshire, en Inglaterra, compartió en su cuenta de TikTok cómo es que su hija de tan sólo 10 años, le pidió permiso para colocarse unas uñas acrílicas, pues le llamaban la atención las postizas que veía en los videos en redes sociales con gelish.

Cuando ella accedió y le dio permiso, no sabía que eso le iba a conllevar dolores muy fuertes, pues le provocaron dolores intensos en sus deditos. Aconsejó entonces, que si tienen hijas pequeñas no dejen que se las coloquen. "No dejes que tu hija de 10 años tenga uñas largas de acrílico. Ahora no puede quitárselo y está llorando de dolor. Le arrancó la uña", mencionó en el video.

¿Tú permitirías que se colocara uñas a esa edad? Te leemos.